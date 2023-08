Por: Francisco “Paco” Navarro

La verdad es que ya se habían tardado. Un régimen como el de Morena ya se había tardado en meterse con la educación para convertirla en su plataforma de adoctrinamiento. El tema es este de los nuevos libros de texto de lo que han llamado “La Nueva Escuela Mexicana”. Errores ortográficos, biográficos o de conceptos son apenas la punta del iceberg, el fondo, lo verdaderamente relevante son dos cosas: la pobreza de su contenido y su profunda carga ideológica.

La educación en México, como todos sabemos, es laica, gratuita, obligatoria y además es universal e inclusiva. Así lo dispone el artículo 3 de nuestra Constitución. En ese mismo artículo se establece que el criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Abordar este tema es hasta cierto punto doloroso. Es indignante que en pleno Siglo XXI nuestro país esté siendo llevado por este rumbo nefasto. La pobreza de contenido de esos libros no es menor. El caso de las matemáticas es para llamar la atención y alarmarnos: 13 páginas se destinan para esta materia y la respuesta de Étienne Daniel Fass Alonso, maestro que colaboró en la elaboración de estos libros y que salió en su defensa, dijo que los nuevos libros de texto son una guía para el proceso de enseñanza-aprendizaje, “no son una receta”. Así que por eso no es importante el número de páginas que sean, en este caso las que se destinen a la materia de matemáticas, sino lo importante es, cito textual: “El expertise de esas maestras y maestros para complementar y contextualizar esas 13 páginas”. No negó que fueran 13 páginas, no negó la pobreza en contenido, ni los errores, es más los minimizó. Es una vergüenza.

Por si no fuera suficiente, también expresó que quienes están en contra de los libros es porque les están tocando intereses económicos y políticos (aunque no dijo cuáles o cómo se están tocando, solo lanzó la piedra y ya); también minimizó los errores ortográficos o biográficos que contienen con el argumento de que son fe de erratas y que son perfectibles. Así de fácil. Es patético.

Marx Arriaga Navarro es el actual director de Materiales Educativos de la SEP y responsable de los nuevos libros de texto. Desde su X (antes Twitter) mencionó que: “El tema del libro de texto ocupó ayer 11 primeras planas, amenazaron con 9 años de prisión.

Por la NEM, por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años; doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado... ¡Me encontrarán trabajando!” y luego colgó una imagen de Genaro Vázquez Rojas con la frase: “Lograr la liberación de México y una nueva patria o morir por ella”.

Difícil no ver estas expresiones como el producto del fanatismo y de los prejuicios del propio Arriaga que, como hemos señalado, el artículo 3 de nuestra Constitución quiere desterrar, y difícil no pensar en que detrás de la manipulación de la educación hay un fin netamente ideológico y político. Es lo primero que hacen estos regímenes.

Viene una batalla en lo jurídico y lo más importante, está batalla viene desde la sociedad, y no nos confundamos, está batalla es para defender lo más valioso que tenemos: nuestras niñas y niños, pues estos libros van a impactar directamente sus mentes. No podemos permitirles que toquen eso. En Chihuahua nuestra Gobernadora ya anunció que aquí no se van a distribuir ni a utilizar, se utilizarán los libros que para tales efectos imprima el Gobierno del Estado. Organizaciones civiles anunciaron amparos y, por lo pronto, en Guanajuato, Coahuila, Jalisco y Yucatán, gobierno y sociedad se organizan para hacer lo propio.