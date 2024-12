Los números no mienten

Pondré unas cuantas cifras en los renglones que siguen, es posible que muchos de los números que escribiré no sean nuevos para ustedes, pero ya juntos nos dicen mucho.





Iniciaré como hacemos en la lectura de los estados de resultados, por los ingresos, les diré por lo pronto, que están estancados por la disminución de la aportación de PEMEX.





Los ingresos a octubre de 2024 ascendieron a 4.5 billones de pesos, lo programado era de 1.3 % y solo ha llegado a .5%, lo esperado era de 60.4 mil millones de pesos y solo se logró 21 mil millones de pesos.





Y, para hacer un comparativo de los sexenios anteriores con EPN creció el 25%, con Calderón 15.3% y con Fox el 41.5%.





Ahora hablemos del gasto, al mes de octubre llegó a 7.2 billones de pesos, siendo esté 6.4% y 433 mil millones de pesos mayor que en 2023.

Este es el mayor aumento inter anual de la última década, el gasto en 2024 ha crecido 18.4%, con EPN, creció 16.7%, con EPN se hablaba de dispendio, en esté sexenio que está terminando se habla de austeridad republicana.





Pero si nos vamos hablar de inversión pública, pues ahí la cosa no es diferente, porque es lenta y menor a la del sexenio anterior, en este sexenio se han invertido 732 mil millones de pesos, contra lo invertido con EPN 898 mil millones de pesos.





Hablemos de deuda, si estimado lector, la deuda cada ves sale más cara, si comparamos 2023, contra 2024, el gasto de la deuda aumentó 6.4%, a octubre estamos hablando de la cantidad de 433 mil millones de pesos, el balance al cierre de octubre es de un déficit de 954 mil millones de pesos, es el déficit más grande desde 1990.





El costo financiero ascendió a 913 mil millones de pesos, es el nivel más alto desde 1990 y un aumento real del 9%, 74.9 mil millones de pesos comparado con 2023.

Un incremento real del 15%, 87.7 mil millones de pesos. “ESO ES LO QUE NOS CUESTA LA DEUDA”.





Pero si hablamos de las entidades federativas, el panorama no mejora, al contrario, porque si comparamos lo que recibían en 2018, contra lo que reciben a octubre de este año, la caída real en sus ingresos es de 6%, que equivale a 13 mil millones de pesos menos, eso traducido en obras, hospitales, seguridad y escuelas, es de mal en peor.





Esto es fácil de leer, los ingresos tributarios cayeron 14.3%, significa la no pequeña cantidad de 438 mil millones de pesos, si los ingresos caen, evidentemente van a repercutir en todos las aéreas, pero más en las participaciones a los estados.





Pero como estamos en el último mes del año, hablamos también de combate a la corrupción, y también con números, esos que no mienten.

México en los últimos cuatro años se ha estancado en los 31 puntos de 100, estamos reprobados.





Ocupa la posición 126 de 180 países evaluados.

En la OCDE es el país con altísimos índices de corrupción. En el G20 ocupando la alarmante penúltima posición de credibilidad, solo por encima de Rusia 26/100.





México está al nivel de El Salvador, Kenia y Togo con 31 de 100.

En América Latina el nivel de corrupción de México, solo le ganan los países amigos Bolivia 29/100, Paraguay 28/100, Guatemala 23/100, Honduras 23/100, Nicaragua 17/100 y Venezuela 13/100.





Los países mejor evaluados contra la corrupción y a los que deberíamos aspirar alcanzar, son Dinamarca 90/100, Finlandia 87/100 y Nueva Zelanda 85/100.





Así es que estamos cerrando el año con números nada halagadores. Con un presupuesto del gasto aún en discusión, pero con un dispendio sorprendente en programas sociales, no en salud, no en seguridad, no en educación…Y la deuda, crece, crece y crece.