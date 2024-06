Los perros son mucho más que mascotas: Tombuctú, de Paul Auster

a la memoria de mi querida cuñada Beatriz Rodríguez Cervantes

A raíz de la muy triste e inesperada muerte de mi querida cuñada Beatriz (Ticha) Rodríguez Cervantes, con quien compartí no sólo el respeto por nuestro maravilloso idioma sino además un no menos genuino ––al menos de su parte–– amor por los otros animales distintos a nuestra tan desigual especie, en especial por nuestros hermanos los perros (ella también tenía gatos), se me vino a la mente una concentrada y honda novela que mucho me gusta y conmueve del recientemente desaparecido gran escritor norteamericano Paul Auster: Tombuctú.

Publicado en 1999, Tombuctú nos recuerda al Unamuno de Niebla, en cuanto instrumento narrativo que reutiliza elementos fabulescos para poner el dedo en la llaga con respecto a los desmedidos apetitos de una época embelesada por el narcótico de la banalidad y el hedonismo. A través de Míster Bones, perro de raza indefinida pero de una inteligencia muy precisa, el polígrafo norteamericano construye aquí una novela cuyo discurso se mueve entre la ironía y la nostalgia, entre la crítica acerva a un mundo perdido en un enfermizo homo centrismo y la construcción de un alternativo utópico donde el amor y el respeto a los demás ––a los otros diferentes–– nos salvan del precipicio. Y claro, ese can no habla inglés dizque porque “la forma de sus fauces no se lo permiten”, cuando en realidad se resiste por voluntad propia a “imitar” una lengua que considera terriblemente “obcecada” y “temeraria”; y por supuesto que la entiende a la perfección, para su desgracia, después de escuchar por tantos años el terrible torrente verbal de su “mareado” amo: “Era su segunda lengua, por supuesto, muy diferente a la que le había enseñado su madre, pero si su pronunciación dejaba algo que desear, dominaba a la perfección las interioridades de la sintaxis y la gramática”.

Bones piensa e interpreta el mundo con una sensibilidad muy canina, si bien de los humanos ha aprendido su sintaxis enloquecida, delirante. Condenado desde cachorro a vivir con su amo William Gurevitch, Míster Bones ha sido testigo sensible de cómo su “despistado” dueño se transformó en Willy Christmas desde que tuvo la alucinación de ver y escuchar a Santa Claus en la televisión, presa de una experiencia mística que acabó, como en el caso del don Quijote de Cervantes, de sacarlo de este mundo sin sentido.

Vagabundo, poeta errante, excéntrico sobreviviente de las revoluciones de los setentas, el ahora salvador pero hundido Willy Christmas no cuenta más que con la bondad y el cariño irrestrictos de su cercano amigo Bones, con quien ha recorrido Norteamérica y ha superado los duros inviernos de Brooklyn, porque están condenados a vivir —a sobrevivir— el uno junto del otro, hasta que la muerte los separe, otra vez como en el caso de los paradigmáticos grandes personajes de don Miguel de Cervantes Saavedra, don Quijote y su fiel escudero.

En esta preciosa disertación canina que es Tombuctú, Auster prosigue su aprecio por los anagramas al afirmar que la mayor prueba de la benevolencia natural de los perros se corrobora en la escritura al revés de la grafía inglesa “dog” (perro), que resulta ser nada más y nada menos que “god” (Dios)… ¡Habrá acaso prueba mayor de esa verdad, que “es la Verdad”, en palabras del mismo Auster! Pero mi querido y admirado Fernando Vallejo nos corregirá al respecto con que “no hay más verdad que el aquí y el ahora, o si acaso el ayer”, y tanto en ese pasado como en este presente estás tú, amigo inseparable. Testarudo que soy, todos los días hablo con mis amados canes, más inteligentemente testarudos que yo, y todos los días me lo corroboran.