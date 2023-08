Los polémicos libros de texto

Por: María Soledad Limas Frescas

Desde el pasado mes de mayo, mi colaboración editorial se centró en la amenaza del contenido de los nuevos libros de texto, por la ideología comunista encaminada al adoctrinamiento de los alumnos, minimizando los conocimientos científicos y tecnológicos imprescindibles para que los niños, niñas y adolescentes pudieran incorporarse en el futuro al mercado laboral y competir en un mundo globalizado que demanda cada vez mayores conocimientos y herramientas para progresar; también desde meses atrás ya se conocía que la Unión Nacional de Padres de Familia tramitó un amparo en contra de los mencionados libros, porque no fueron tomados en cuenta para su elaboración ni se siguieron los lineamientos que marca la ley, de tal suerte que la SCJN ordenó la suspensión de la impresión de más de 115 millones de libros, y aún así, con conocimiento previo, el gobierno federal continuó con la impresión, llegando al extremo de que AMLO, en evidente desacato a un mandato legítimo de la autoridad, ordenó la distribución de millones de volúmenes para el ciclo escolar que está por iniciar. Afortunadamente, estados gobernados por Acción Nacional asumieron el compromiso de no permitir la distribución de los libros, hasta su revisión y aprobación por expertos y por padres de familia.

El contenido de los libros de texto es claramente para adoctrinar a los alumnos en ideologías comunistas y de género, pero no sólo eso, reducen el conocimiento de matemáticas a una veintena de páginas, minimizan los conocimientos científicos y tecnológicos, introducen acontecimientos que nada tienen que ver con la realidad, cambian datos históricos importantes y contienen errores garrafales como el de que Benito Juárez nació el 18 de marzo y no el 21; aseveran que son correctos los pleonasmos en el lenguaje como “subir para arriba” o “bajar para abajo” , y que es correcto también agregar una “s” al final de los verbos, como “corristes” en lugar de corriste, “ hablastes” en lugar de hablaste, “ dijistes” en lugar de dijiste, etc. Introducen contenido sexual inadecuado para los menores; entre otras barbaridades, como los contenidos de racismo y clasismo, en donde se hacen cuestionamientos sobre ¿cómo te consideras? ¿oprimido u opresor?, haciendo referencia a indios y españoles peyorativamente, etc.

Ante toda la ola de reacciones y polémicas que han tenido los desatinados libros de texto, el gobierno federal los defiende a capa y espada, a tal grado que Marx Arriaga, responsable de la elaboración de los mismos, ha manifestado que contienen “sólo 20 errores”, a los que llama “áreas de oportunidad”, justificándose y refiriendo que en los sexenios como el de Peña Nieto, los libros tuvieron más errores.

Como mexicanos, no debemos permitir el adoctrinamiento de nuestros alumnos, exijamos educación de calidad y libros de texto sin errores, que garanticen los conocimientos éticos, cívicos, científicos y tecnológicos que sirvan de herramientas para que los mexicanos seamos mejores y más competitivos.