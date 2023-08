Los polémicos libros de texto 

Por Eduardo Barbosa Sáenz

Recientemente, los nuevos libros de texto que habrán de distribuirse por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en todo el país, causaron una polémica sin precedente, propiciando de nueva cuenta una polarización visible e innecesaria que nada abona al evidente rezago educativo que desde antes de la pandemia se experimentaba en el país y que se agudizó a partir de dicha etapa.

Es evidente que cada “régimen” impregnará de su ideología todo lo que toque; siempre se dice que la historia la escriben los ganadores. Sin embargo, en este momento, más que el sello ideológico tergiversa etapas o momentos que nos ha tocado vivir a las y los mexicanos recientemente y, más alarmante aún, que algunos de los contenidos se encuentran redactados en términos que incitan a una mayor polarización, pero ahora plasmado en libros que serán el instrumento principal para la enseñanza y el aprendizaje de millones de docentes y estudiantes.

Por más que impulsan la inclusión, siguen con el vicio de no respetar las regiones en el país; se trata nuevamente de una estrategia uniforme, que, si bien es cierto que busca dar mayor visibilidad a distintos “Méxicos”, nuevamente se cierra a respetar lo que en cada región se vive y se práctica. Por algo el país está compuesto de estados independientes, autónomos, con su gobierno y población propios, sus culturas y étnicas, así como sus formas de organización social, con zonas urbanas, suburbanas y rurales; regiones donde un maestro atiende a dos o más grupos, donde el término inclusión es culturalmente distinto por la cosmovisión y vivencias sociales.

El pensamiento lógico-matemático pasa a segundo o tercer plano. Se privilegia un aprendizaje más socioformativo, pero no se puede medir al estudiantado y magisterio en los mismos términos, pues es importante respetar su capital social al interior de cada sociedad a nivel nacional, desde una micro región hasta una entidad federativa. Y es donde radica la mayor crítica a ese trato preferencial que se le daba a lo que respecta al pensamiento lógico-matemático, porque ni las regiones más apartadas a las que se les quiere dar reflectores deben negárseles el acceso a dicho pensamiento y su aplicación real en las tendencias globales, como el caso de la inteligencia artificial o lo relacionado con STEM. Ninguna cultura, por alejada o pequeña que parezca, está fuera del contexto mundial, sus alcances y prospectivas.

Los nuevos libros de texto abordan algunos temas que pueden considerarse sensibles que, aún y cuando ya son parte del colectivo social, debe ser derecho de cada familia abordarlos. Y no me refiero a negarlos, esconderlos o satanizarlos, si no que no me gustaría que mi hijo e hija tuvieran una o un docente que no supiera cómo abordarlos y, por lo tanto, resultara en una mayor desorientación o mala información o, peor aún, chocara con los valores y comportamientos que cada familia es libre de asumir.

Y precisamente apelando a lo anterior, es que se han presentado y otorgado amparos para detener la distribución de tales libros, como el caso de Chihuahua, donde la gobernadora Maru Campos ha decidido formular e implementar otra estrategia en las primarias del estado, con el firme propósito de no perder el rumbo del desarrollo y la competitividad del estado, sabiendo que los cimientos de cualquier estrategia se encuentran en la educación básica, cosa que no interesa a la Federación y que los estados no deberían darse el lujo de perder, si no invertirle más tiempo a analizar y diseñar sus estrategias a futuro para el bienestar de su población en general.

