Los Proverbios del Papa Francisco

Me parece que el papa tiene facilidad para acuñar proverbios llenos de sabiduría. No los piensa, los va soltando en su hablar cotidiano: en sus recepciones, en los ángelus, en sus homilías, en sus escritos. La Santa Sede tiene el proyecto de publicar un libro con sus máximas. No son verdades sólo católicas, son la sabiduría que exhala. La Biblia tiene 7 libros sapienciales: Job, Salmos, Cantares, Proverbios, Qoelet, Sirácide, Sabiduría. He aquí la sabiduría del papa Francisco:

“La oración es la salvación del ser humano. – Todos los cristianos son responsables del anuncio del Reino de Dios. – Dios pedirá cuentas a quienes no han buscado la paz. – Nadie se salva solo. – El primer mandamiento es amar a Dios y al prójimo. – Muchas mujeres no reciben la dignidad que se les debe. – Jesús no es un Dios lejano. – Sentir que todo termina con la muerte es un sentimiento alejado de la fe. – Redescubran en el Evangelio a Jesucristo como maestro de oración. – Mantengan la confianza en Dios en los momentos difíciles. – El Señor desea habitar en todos los corazones. – No hay verdadera oración sin espíritu de humildad. – Sean más valientes en la fe y generosos en la caridad. – La oración es como el oxígeno de la vida. – No sirve para vivir el que no sirve para servir. – Todos somos pobres, necesitamos del amor y de la mano de Dios. – Tiendan la mano a los pobres. – Hay proteger a los niños desde el vientre de su madre. – La Virgen de Guadalupe se mestizó para ser madre de todos. – Jóvenes: involúcrense en el gestar el presente y el futuro. – Vive un servicio humilde y generoso. – Es importante el valor de la pureza, el respeto por el cuerpo y la dignidad. – Ven Señor Jesús. – Dios te hará esperar, pero no te decepciona. – El Paraíso es el lugar más digno y hermoso que nos espera. – Los niños deben descubrir que pueden ser misioneros desde la casa. – Nuestra relación personal con Jesucristo se alimenta de la Palabra de Dios y de una vida de oración. – El Señor nos enseña a nunca maldecir, sino a bendecir. – Ninguna ley es legítima si produce pérdida de derechos. – La Iglesia está al servicio del bien común mundial. – Todo tipo de esclavitud pisotea la dignidad humana – La oración es la única salida cuando parece que todo se derrumba. – María es la primera en hacer lo que Jesús dice. - Trabajemos juntos poniendo en el centro a los más débiles y desfavorecidos. – Me siento dolorido por las personas que, a pesar de las medidas ordenadas, se van de vacaciones. – Dios no vino en la Navidad como una visita, vino para vivir con nosotros. – Debemos dar gracias a Dios por el año 2020, año de la pandemia, por las cosas buenas que sucedieron, por lo que trabajan por la familia, por los que sirven al bien común, por los que trabajan por la salud.