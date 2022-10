Los recursos son finitos

Por: Luis Carlos Ramírez

Esta semana pasada tuve oportunidad de participar en la convención nacional de Index. Dentro de las exposiciones de especialistas nos dieron a conocer cómo las tendencias económicas y políticas tienen señales encontradas y en ocasiones dan visos de ascenso, y por otro lado los riesgos muestran la inconsistencia y dan ideas de lo opuesto, o al menos de las reducciones de un posible resultado positivo.

Al lado de las condiciones globales y nacionales, nosotros podemos inferir en el entorno local. El mejorar nuestros empleos y elevar los niveles de vida y mejorar pues, el ingreso per cápita local; no son tareas simples, son necesarias voluntades combinadas, recursos, mucho tiempo y trabajo de los generadores del empleo, que es la IP, las instituciones educativas, las autoridades de todos los niveles y, por supuesto, la sociedad en general, los chihuahuenses en su totalidad. Y no perdamos de vista, no es sólo cuestión económica, es tener una comunidad mejor, con paz, con calidad de vida, ciudad donde el habitar es un privilegio, y convivir con esta sociedad, es una dicha.

Pudiera sonar a cliché, a frases refritas, pero si vemos la complejidad que denota curiosamente simplicidad, estriba en la colaboración y el trabajo comunitario en cómo se puede volver lo difícil en sencillo. Cargar esa gran roca de manera colectiva, pero también, ordenada, logra que la distribución del peso de esta tarea lo haga llevadero para todos.

Durante las reuniones que mencioné al inicio veíamos cómo los recursos finitos limitan el crecimiento que a veces pretendemos sea infinito; como la tierra, el agua, la energía, y en mucho, las personas, son recursos que debemos cuidar y tener disponible para una conversión, que vaya sofisticando las tareas.

El desarrollo armónico más parejo del estado es muy importante, por ello, las acciones similares a CHIHUAHUA FUTURA que están siendo desarrolladas en las distintas regiones de éste, son clave para que no generemos sólo polos de desarrollo limitados, que atraen a las otras poblaciones y generan inequidad y desarrollo desequilibrado.

Aquí juega que podamos ir dando los pasos de desarrollos industriales, donde así la población lo aprecie y tenga las capacidades de desarrollarse, y si no, las opciones de agroindustria, de desarrollos turísticos, de servicios u otro tipo de actividad que vaya sustentando la mejoría en la calidad de vida, y que esto dé opciones a los jóvenes locales, y generen empresas y emprendedores en sus propios ambientes. Y podamos incluso transferir algunas empresas a donde sean aceptadas y presten las herramientas de desarrollo de las comunidades y las necesidades productivas y de rendimiento de las mismas empresas.

Esto podrá crear los huecos donde podemos ir desarrollando las siguientes etapas de industrialización, de sofisticación y nuevas tecnologías, que son las pretensiones para mejorar la calidad de vida y dar sustentabilidad al mismo fenómeno del crecimiento.

Es como cuando aprendes a manejar auto de cambios manuales, sacar el embrague y simultáneamente ir acelerando, para mantener el movimiento y evitar el descontrol. De nuevo, algo nada fácil, pero en nuestro caso, si todos participamos deberá ser mucho más sencillo.

Los chihuahuenses entendemos que, en estas áridas zonas, el ser gregarios es un don, una bondad de nuestro interior que nos distingue. Demos rienda suelta a esa comunión, y pongamos en marcha un desarrollo armónico de nuestro estado, administremos mejor nuestros recursos, y tengamos muy claro qué nivel y calidad de ciudades y comunidad deseamos.

CHIHUAHUA FUTURA es nuestra herramienta en el diseño y ejecución de proyectos que nos den esa luz de vida futura.