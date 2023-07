Los retos del Frente Opositor 

Recobrar la confianza de los mexicanos

Demagogia y corrupción entre líderes partidistas

Por: José Luis Jáquez

Por fin se integró el llamado Frente Opositor en México, luego de intenso “jaloneo y negociación” entre los dirigentes de los partidos opositores, líderes de la sociedad civil y políticos de diferentes corrientes ideológicas, pero el reto principal, como los demás partidos, es recobrar la confianza de los mexicanos.

La sociedad mexicana tiene grandes reclamos a los políticos, pues han fallado en sus compromisos ya como gobierno, concretamente: el ataque real a la corrupción, el acabar con la desigualdad social, dejar la doble moral, la injusticia y la demagogia. Son males endémicos.

Nuestra historia está llena de malos ejemplos. Desde traiciones, pérdida de grandes territorios, falsos gobernantes. La riqueza en pocas manos y las iglesias dejando de lado su papel espiritual por ganar protagonismo.

Y no todos los medios de comunicación en México han entendido su papel de formadores de opinión y defensores de la libertad de expresión. Siguen con la “bandera oficial”, cuando la sociedad exige un periodismo libre y crítico. No hay que olvidar que sin periodistas libres no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.

El corporativismo (sindicatos, organismos gubernamentales, etc.) ha sido cobijado por gobernantes de todos los partidos políticos, como una forma de control, pero ha perdido fuerza, pues hay desprestigio en sus representantes, ambiciones personales y mucha corrupción.

El mensaje es muy claro para los partidos políticos: desterrar todos los males que frenan el avance de una nación, como la inseguridad, la violencia, el desempleo, la crisis de salud, la mala calidad educativa, el cambio climático, la falta de atención al campo y la impunidad.

El Frente Opositor y el quinto poder ciudadano deben ser la verdadera opción para todos los mexicanos, que sueñan con un mejor país. El reto también es volver a creer en la clase política.

El método del Frente Opositor (integrado por el PAN, PRI, PRD y grupos ciudadanos) para lograr la candidatura a la presidencia ha provocado muchas críticas, como era de esperarse, principalmente de la Cuarta Transformación. Hay desconfianza del método, es más, se apostaba a que no habría acuerdo. Claro, veremos los resultados.

El proceso estará a cargo de un comité central integrado por siete especialistas y seis representantes de los partidos opositores, además de un observatorio ciudadano. En una primera etapa (el 4 de julio), los aspirantes tendrán que reunir 150 mil firmas de apoyo. Y quienes brinquen a la siguiente etapa participarán en un foro nacional para presentar su visión de país. Y luego una encuesta para ubicar a los tres primeros lugares, aunque ya sólo quedan cinco de 18 aspirantes. La mayoría se bajó del tren.

En la tercera etapa se contemplan cinco foros temáticos, para dar paso a un nuevo estudio de opinión y el 3 de septiembre será la consulta directa nacional. De todo este proceso saldrá el candidato(a) a la presidencia. Para muchos, es un método burocrático, inacabado y hasta copia del “morenista”, pero finalmente es en el que confían los organizadores.

El reto del Frente Opositor, como el resto de los partidos políticos que se disputan el poder para el año 2024, es enorme, primordialmente recobrar la confianza de los mexicanos.

Giovani Sartori en su libro “Partidos políticos y sistemas de partidos” nos recuerda: “Los partidos son instrumentos para lograr beneficios colectivos, para lograr un fin que no es meramente el beneficio privado de los combatientes”.