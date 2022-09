Los retos que nos ha traído el T-MEC

Por: Román Rivas Hong

Desde su entrada en vigor el 1º de julio de 2020, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) nos ha traído grandes retos, pero también grandes aprendizajes. El simple hecho de haber firmado este nuevo tratado el pasado 30 de septiembre de 2018 fue una gran victoria para nuestro país, ya que nos permitió tener continuidad con nuestro principal socio comercial, sin embargo, siendo el nuevo tratado un acuerdo más igualitario entre los tres países -recordemos que una de las principales quejas de Estados Unidos con el TLCAN, el anterior tratado, fue el que no hubo un piso parejo que a la postre ocasionó que muchas compañías estadounidenses movieran sus operaciones a México- y hoy a dos años de su implementación hemos constatado cuáles son los rubros que han tenido mayor impacto, entre los cuales se resaltan el Capítulo 4 relacionado al Valor de Contenido Regional (VCR), el Capítulo 8 que define las reglas respecto al sector de Energía y el Capítulo 23 relacionado con las disposiciones y Derechos Laborales.

Hablando del Capítulo 4, el pasado 1º de julio comenzó a correr el último año para que las autopartes lleguen al máximo porcentaje de Valor de Contenido Regional (VCR), sin embargo, al mismo tiempo, continúa su curso el panel que interpusieron México y Canadá sobre la interpretación de estas reglas. El objetivo de que las autopartes cumplan con el VCR es que al ser incorporadas en los vehículos exportados a la región Norteamérica, contribuyan a que las unidades ingresen sin arancel, pero México y Canadá interpretan las reglas de una forma para llegar al VCR y Estados Unidos de otra, y es por ello que la disputa sigue abierta y se espera que el panel emita una decisión a finales de noviembre próximo. Si Estados Unidos considera que no se cumple con el VCR según su interpretación, no otorgará el beneficio arancelario a los autos que importa y he ahí la importancia de entender qué resolución dará el panel. En el T-MEC se estableció que las autopartes esenciales “core parts” deben llegar a un 75% de VCR para el primero de julio de 2023, pero dependiendo de la interpretación, la cifra podría no cumplirse.

Con respecto al tema energético, los Estados Unidos gestionaron una disputa al Capítulo 8, ya que consideran que varias acciones y reformas provenientes de la política energética del Gobierno mexicano contravienen el tratado. México argumenta que el tratado atenta contra la soberanía nacional debido a la participación extranjera, pero la realidad es de que hasta antes de que ésta disputa iniciara y de acuerdo con el punto de vista industrial, la participación de jugadores extranjeros en energía no atenta contra la soberanía debido a que sus inversiones, aparte de que promueven el cuidado del medio ambiente al generar energía sin utilizar combustibles fósiles, generan también competencia y por ende una mayor competitividad, ya que México es uno de los países en donde se pagan las más altas tarifas de electricidad mundiales y actualmente la falta de competencia en energía complica el crecimiento de la industria manufacturera. Mientras la disputa está en proceso, se detienen inversiones privadas para el sector y por otra parte no hay inversiones importantes por parte del Gobierno federal para resolverlo. Actualmente corre el plazo de 75 días para que el panel dé una resolución al respecto.

Y hablando del Capítulo 23, éste ha sido hasta ahora el que más ha utilizado Estados Unidos en estos primeros dos años del T-MEC, activando hasta ahora cinco procesos de solución de controversias relacionadas con las disposiciones y derechos laborales de trabajadores mexicanos, siendo el tema en todos los casos quejas con respecto a la libre asociación sindical dentro de las empresas en cuestión. La cifra de activación de mecanismos de disputa ha sido sumamente baja de acuerdo con los analistas, con lo cual México demuestra que la cultura laboral dentro de las empresas dedicadas a la exportación no es tan cuestionable como originalmente los norteamericanos pensaron. México no ha activado absolutamente ningún mecanismo de respuesta para este capítulo, por lo cual ahora se cuestiona si en realidad tenemos “piso parejo” en este rubro; esto es algo que se discutió con las autoridades norteamericanas el pasado lunes 29 de agosto dentro del “I Foro Laboral de Cumplimiento del T-MEC” celebrado en la Ciudad de México y a lo cual las autoridades fueron sumamente receptivas. El estado de Chihuahua ha estado al margen de estas disputas y con ello se refleja la atmósfera, cultura y paz laboral que por más de 50 años hemos forjado en el estado con nuestra industria. Somos la entidad con la mayor cantidad de exportaciones y también con la mejor paz laboral del país. ¡Sigamos cuidando este distintivo para que las inversiones continúen llegando en los años por venir a nuestra tierra!

Maestro en Administración. Presidente de Index Chihuahua

roman.rivas@mgsmfg.com