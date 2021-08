Los Retos que vienen para Chihuahua

Agradezco al Heraldo de Chihuahua la oportunidad de compartir con usted, estimado lector, algunas líneas de opinión sobre temas que pueden resultar de interés; así mismo, a la Licenciada Martha González Nicholson, directora general, la posibilidad de permitir regresar a esta labor editorial, ejercicio que realice hace algunos años en esta casa editora. El día 6 de junio pasado, se llevaron acabo las elecciones para gobernador, presidencias con sus respectivas fórmulas a regidores y sindicaturas municipales, diputados locales y federales, en dónde el Partido Revolucionario Institucional, planteo una estrategia interesante, no sin antes de realizar un estudio a detalle y con mucha objetividad para poder tomar una decisión que más conviniera a los chihuahuenses, se consideró riesgoso ante la imposibilidad de lograr el objetivo electoral como partido político, que se dividiera la votación y así darle la posibilidad de que pudiera llegar el candidato de Morena, considerado que no era lo más conveniente para los chihuahuenses.

Para eso, el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, planteó a nuestra candidata Graciela Ortiz González, la posibilidad de construir un frente, no formal, pero que permitiera consolidad de posibilidad de que Morena no ganara la Gubernatura y con ello, la candidata a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN) María Eugenia Campos Galván, obtuviera la mayoría de votos. Podemos debatir sobre el número de votos que se aportaron a la causa, pero la realidad es que esta alianza fáctica, dio la posibilidad de ampliar el margen porcentual en el triunfo electoral, evitando así la revisión oficiosa de la elección, dando mayor certeza y tranquilidad a los Chihuahuenses sobre el resultado electoral. Hacerle frente a Morena no fue una decisión caprichosa, fue una decisión firme para evitar que el desconocimiento de la política, que las malas decisiones del Gobierno de la Republica, como lo fue el tema del agua en la zona sur del Estado que molesto a los agricultores y chihuahuenses en general, se apoderara de las decisiones de nuestra entidad federativa.

Son muchas las enseñanzas y más la acciones que se deben seguir en el PRI después de esta elección; pensar en el presente y dejar el pasado como carga política individual o colectiva, es una tarea; generar la inclusión política adecuada y pertinente; ajustar cuadros de dirección partidaria para actualizarlos, sin desplazar, sin cancelar opciones de participación y fomentando la unidad de las diversas expresiones al interior del PRI; convertirse en un partido de causas, asumirnos como un partido de oposición, serio, responsable y que, en las diferencias, encontremos las coincidencias políticas que permitan ser una opción de futuro en Chihuahua. Hacer política con quienes van a estar en el gobierno, no es una tarea menor; pero hacer política significa escuchar, atender, debatir, proponer, argumentar y poner por encima del interés personal, el interés colectivo; es decir; debemos ser una oposición seria, sin entreguismo, donde la opinión de todos cuente, valga y se asuman compromisos.

Chihuahua debe recuperar el tiempo perdido, hay mucho por hacer en materia de infraestructura, educación, salud, seguridad, finanzas publicas y crecimiento económico; para ello, se necesita la voluntad de todos los actores políticos y sociales de Chihuahua, en donde radica la toma de decisiones que marcaran el futuro del Estado Grande; de ese tamaño es el reto político del nuevo Gobierno y, para ello, debemos tener armonía, compromiso y altura de miras; porque nos estamos jugando, con toda honestidad, la prosperidad de Chihuahua, en un ambiente complejo derivado de la pandemia, debemos pensar mejor las cosas y actuar mesuradamente, porque lo que pase en los próximos años será responsabilidad de todos.

