Los textos de los libros 

En las últimas semanas hemos estado escuchando acerca de los “nuevos” libros de texto para primaria. Todo mundo opinaba que tenían cierto contenido, de que eran comunistas, de fotos de educación sexual, de faltas de ortografía, etc. En realidad, no se sabía exactamente dónde estaban los dichos errores. Hasta que empezaron a circular las ediciones digitales y los libros físicos se inició toda una polémica en torno de los famosos libros. Empezamos a escuchar a expertos, a radicales, a profesores, a políticos y lo que sacamos, hasta ahora, fue confusión de la confusión que está, todavía, en el ambiente.

Tratando de entender esta situación recordemos que la iniciativa de los libros de texto nace en los sesenta con la finalidad de una estrategia de cobertura y un primer entre a la estandarización de la educación primaria. Y efectivamente durante todos estos años han sacado los libros con errores y las ediciones posteriores han sido corregidos, la mayoría, principalmente errores de ortografía, gramática, tipografía, fechas, números, etc. Otra vez volvemos a ver los errores estratégicos del sexenio, la visión con sentido, la implementación, “con las patas”. Pensar en una educación holística, con métodos de enseñanza de vanguardia, inclusiva y formativa ¿Quién diría no?

Existen, por lo pronto, dos aspectos a discusión sobre los libros, el procedimiento que se debería haber seguido y el contenido de éstos. Respecto al procedimiento, se emitió el plan de estudios, después se debieron emitir los programas-temarios-contenidos-secuencias (paso que no se realizó) y después se hacen oficiales públicamente, entonces viene la elaboración de libros de texto. Los libros ya están en distribución y el paso del plan de estudios no ha sido oficializado. Hay un punto intermedio, realizar una prueba piloto, que no se realizó por un recurso jurídico que lo detuvo. Otro más es la convocatoria a grupos de especialistas, profesores, padres de familia, etc., para su revisión. Finalmente salen los libros sin abarcar las consultas necesarias, al vapor, porque puede ser la última oportunidad que aprovecha el actual gobierno. Y un punto grave es la falta de capacitación a docentes para el uso de los “nuevos” libros. Los conocerán el mismo día que los alumnos.

El otro elemento clave son los contenidos. Hay algunos comentarios rescatados de expertos; si revisamos los contenidos existe un desequilibrio fuerte entre las áreas básicas de formación; peso muy grande a temas sociales (temas de justicia social hacia la llamada nueva escuela mexicana, voces de los “oprimidos”, participación, movilidad social), peso muy bajo a matemáticas ( con errores conceptuales, cantidad de contenido y deficiencias didácticas ) y peso bajo a ciencias (errores y deficiencia didáctica, presentación de realidades distorsionadas) y Lectura (no hay literatura universal, sí hay leyendas, mitos, la escritura se aborda de manera equivocada)

Llama la atención que, la nombrada nueva escuela mexicana establece una prioridad igual al saber comunitario que al pensamiento científico (chamanes que curan y protegen vs la medicina). Este es un fundamento equivocado de prioridad siguiendo los principios de enseñanza a nivel mundial y más aún, los de vanguardia. Además ¿Dónde quedó la tecnología? Lo más peligroso que puede suceder es que, se entreguen los libros y exista (como en muchas áreas de gobierno) simulaciones y burocracia; el profesor hace como que le entiende, como que enseña, como que aprenden. Cualquier tema podría ser incluido, el problema es el equilibrio y la falta de la base científica de los contenidos. Esta época deberíamos aprovecharla para que exista un verdadero vínculo reflexivo entre profesores y padres de familia en la formación de las nuevas generaciones. También para emprender una cruzada de actualización en los profesores. Recordemos que el gran problema de un país está en la educación básica.