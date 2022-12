Los tiempos

Por: Roberta Cortazar





El pasado ya pasó, el presente es lo que tenemos hoy y el futuro es una incógnita, no sabemos cómo llegará.

La recomendación es ¡vive el presente! ¡es el tiempo que está! Pero es de sabios considerar que todas las acciones del hoy generarán consecuencias positivas o negativas en un futuro.

¿Cómo se percibe el pasado? El pasado pasa, pero no por ese paso, se puede evitar el impacto que ocasiona en el presente y futuro, hay un lapso muy personal para absorber lo que sucedió, un acostumbrarse a lo nuevo, lo inesperado, a lo irremediable, vivir un duelo con sus cinco etapas: negación, ira, negociación, tristeza, aceptación.

Me atrevo a decir que muchas veces todos hemos anhelado devolver el tiempo, rectificar una acción, evitar un suceso, haber hecho las cosas con más inteligencia, con más calma, con más empatía, con más amor. ¡Pero el tiempo no regresa! Lo que fue, fue y hay que asumirlo con todo lo que conlleva.

En ocasiones tenemos que ser pacientes con la consecuencia de lo que pasó y esperar el aceptar personal o que lo acepte ese alguien más que se vio involucrado en la experiencia.

No existe el ¡Eso ya pasó! Un forzar Inmediato. De un día para otro no se puede ignorar por completo el proceso del yo o del otro ¿Cómo que ya pasó? ¡Pasó y hay que tomar o dejar que alguien más se tome el tiempo para sanar!

Hay situaciones que están totalmente fuera de nuestro alcance, pasan y no tenemos ningún control sobre ellas, pero hay las que suceden por una imprudencia, por una falta de respeto, por una ausencia de amor, de consideración, de empatía.

El presente es lo que está y apreciarlo con los sentidos atentos es vivirlo. La mente nos puede alejar de este tiempo y distraernos de lo que está sucediendo. Las pantallas nos extraen de donde estamos parados, todas esas ventanas llaman a ser atendidas por el trabajo, pero hay más distractores que sólo son entretenimiento, un reaccionar solos con muecas de aprobación, de alegría, de sorpresa, de asombro, de alarma, de tristeza, de recuerdo, etc. Reaccionando en soledad, respondiendo en un silencio humano, rebasado por imágenes y frases que no demuestran toda la riqueza de un encuentro presencial. No le voy a quitar mérito al tipo de comunicación que tenemos hoy, en muchos aspectos es práctica, pero sí haré énfasis en apuntar que falta presencia y contacto y que no debemos volvernos unos ermitaños palomeando los mensajes como convivencia. ¡Hay que vernos y no perder ese sentido de apreciar la mayoría de nuestro decir: el lenguaje corporal!

A vivir el presente, a considerar el pasado como fuente de experiencia y aprendizaje, y a visualizar el futuro que anhelamos haciendo lo que pueda contribuir para lograrlo.

¡Que las comunidades llenas de personas no se vuelvan impersonales! ¡Que las voces que alegran con su sonido no se diluyan en imágenes y mensajitos! ¡Que los abrazos no se dejen para un después que no sabemos si se dará!

