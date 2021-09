Los trabajadores del área de salud también son personas

Por: Leslie Aimé Oaxaca Holguín

El área de salud es de los trabajos mas complicados que requieren atención importante, pero también de las más demandantes por las grandes cantidades de personas que van y hasta sobrevalorado o incluso infravalorado. Primero hay que tomar en cuanta que cuando nos referimos al personal de salud, nos referimos a TODOS los que trabajen en cualquier lugar que se relacione a la salud de las personas, ya sea un hospital, clínica, consultorio, etcétera.

Cuando llegamos a necesitar atención medica queremos atención de calidad, rápida y eficaz, queremos estar sanos pronto. De un momento a otro pasamos de nuestro lado humano, el resultado: infravaloramos la profesión de otros.

Yo quería estar al tanto de la realidad del asunto, así que le pregunté a una enfermera como es la vida dentro del hospital, el lado que no vemos ¿es como lo vamos en las películas? Las conclusiones fueron:

-Infravaloran su profesión.

-Más trabajo del que deberían tener.

-El paciente llega a sentir que es superior y usar frases como “por mi comes”.

-Enojo de los pacientes o familiares por sentarse a descansar después de horas parada trabajando.

Cada profesión tiene su nivel de complejidad, nada es para todos, por eso no debemos menospreciar ninguna profesión u oficio solo porque no lleva matemáticas, es de sociales o artes.

No hay que olvidar que, aunque tenemos a profesionistas muy bien preparados, vivimos en un país que no tiene un buen sistema de salud, no podemos ir por la vida culpando a unos, es algo que por años ha sido y es difícil que de un día a otro cambie. El sistema está colapsado y lo notamos porque no hay medicamentos, insumos o el personal suficiente para tratar a la cantidad de personas que llegan cada día a hacer valer su derecho a la salud, que no se le puede negar a nadie.

Tampoco hay que olvidar que el personal de enfermería, doctoras, doctores y trabajadores de todas las áreas son seres humanos como nosotros, con necesidades, derechos y obligaciones que no se pueden negar y son necesarias para la calidad de vida.

Es cierto que en situaciones de crisis tal vez estemos preocupados, estresados y la ira o el enojo aumenten, pero no hay ninguna escusa para tratar mal a alguien. No son robots que trabajan sin parar y no necesitan sentarse, son personas que trabajan sirviendo a otros, de las cosas más respetadas que hay.

Es cuando nos toca mostrar nuestra empatía, todos nos cansamos, necesitamos comer, algo que nos puede ayudar es recordar que en los momentos de crisis como al inicio de la pandemia ellos estaban en la primera línea de batalla, en la primera fila de atención, arriesgando su vida por gente que no conocen.

Claro que merecen ser tratados con respeto, como todos. Dicen que por algo se les conoce como “pacientes”, hay que demostrar esa cualidad.