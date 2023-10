Los valientes no son los chairos

Por mucho que nos cuenten las autoridades obradoristas respecto a que la violencia y la criminalidad hayan sido abolidas, tema diario de Obrador, sabemos que no es así. El presidente es la persona más cobarde a la que me he enfrentado. Sus posturas en relación al apoyo que les da a los gobiernos del mal como Venezuela, Cuba, Nicaragua , Rusia, etc, nos está hundiendo como país, y hora que se pone a favor de los terroristas de Hamás es realmente el colmo, es patético. Y sus chairos han seguido su ejemplo. Los que nos amenazan de muerte, al dárseles la oportunidad de cumplir su cometido se acobardan.

Pero todavía existen hombres que hacen frente a todo lo que se les pone enfrente. En estos hombres, la envidia y el odio, están ausentes. Prefieren su honor que ensuciarse las manos y el espíritu tratando de no dejar crecer a los demás. Ellos son los que no pierden la fe en sus semejantes, aún aquellos que lo tratan de perjudicar.

Un hombre con valor sabe que el mundo no es otra cosa sino algo material que lo pone a prueba en todo momento para probar su resistencia y su mismo valor.

Una persona valerosa jamás es seducido por la adulación, porque se conoce a sí mismo y descansa en su espiritualidad. Se puede decir que es un hombre de carácter sin vanidad que refleja su misma alma en todo lo que hace.

Estamos acostumbrados a que diariamente vemos personas que se creen grandes e importantes, pero son solo apariencias. A estos los vemos principalmente en el mundo de la política rodeados de los codiciosos de poder que como hienas esperan las migajas que los que se creen poderosos les lancen.





Aunque todos tenemos los mismos derechos, también tenemos las obligaciones que no todos quieren tener, pero los hombres no hemos nacido enteramente iguales. Es la ley de la naturaleza. Una flor no es igual a otra, ni lo es un árbol. Existen los que son superiores e inferiores a nosotros en capacidades, inteligencia y habilidades. Aún así es fabuloso conocer a personas “inferiores” que tienen el valor de superar a los más listos e inteligentes, o a superar a los mejores en habilidades deportivas. Ellos no están limitados espiritualmente aunque tengan limitaciones físicas o mentales. Simplemente saben perseverar con decisión y valentía. Han encontrado la forma de utilizar los dones de los que han sido dotados.





Es interesante analizar como es que nuestra fuerza nace de nuestra debilidad. El mayor esfuerzo se logra a costa de las dificultades y las derrotas. ¿Cuál es nuestro principal defecto? Seguramente, con esfuerzo, pase a sernos útil algún día.





El dinero a algunos les embota la cabeza sobre todo a los chairos y los vuelve cínicos. Es mejor tener la oportunidad de trabajar, de amar, de aprender, de estar contentos con lo que tenemos o hemos logrado. Lo único a temer es la cobardía.





El valor, un buen corazón y la generosidad vuelven al hombre millonario de carácter. Vale mucho más que los que lo son con dinero.