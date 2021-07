Los valores frente al Covid

Por: Leslie Aimé Oaxaca Holguín

Al menos el 25% de la población mexicana ha sido vacunada, al cumplir con las semanas para la inmunidad, muchos deciden dejar las restricciones, pues ya no las necesitan, pero la mayor parte de la población aun no recibe la vacuna, por lo que no hay que bajar la guardia.

Mientras que por un lado quienes ya están vacunados vuelven a su vida “normal”, quienes no están vacunados o se han relajado o siguen con las restricciones.

Antes era raro quien llevaba cubrebocas (al menos en México), ahora es lo normal, y no solo eso, es lo que se debe hacer y respetar, últimamente se ha visto a muchas personas sin cubrebocas, dicen estar vacunados, con las dosis correctas y haber pasado tiempo para tener una inmunización correcta, el problema es que aún vacunadas esas personas pueden tener el virus, no les pasa nada a la mayoría, es como si fueran asintomáticos, pero se puede seguir esparciendo el virus.

Si ya estamos vacunados, debemos mostrar ese respeto y seguridad a otros usando el cubrebocas, pues yo no sé cómo me puede afectar, no sé si me puedo enfermar de gravedad o no.

Es igual si tengo el virus activo, siendo asintomático, sigo contagiando, no porque nos veamos “sanos”, significa que estemos así, el respeto y la empatía a otros la demostramos quedándonos en casa, no viendo a personas y usando el cubrebocas junto las demás medidas de higiene.

Pareciera que son temas de los que ya todos estamos informados, pero mucha gente parece despreocupada ante la situación, seguimos viendo a personas sin cubrebocas en la calle, fiestas, salidas, etcétera.

Los valores los demostramos siempre, incluso en nuestra manera de hablar y de referirnos a otras personas, no podemos decir que no los conocemos, se enseñan desde la primaria y se nos repiten toda la vida, hasta en la televisión los enseñan. Ahora más que nunca es bueno demostrar que tenemos esos valores, demostrarlos día con día. Mostrar ese respeto a otros, empatía, esa equidad y tolerancia hacia otros.

Muchas cosas son decisiones personales, demostramos los valores respetando esas decisiones, independientemente si estamos de acuerdo o no. Si los valores fueran solo para los aspectos en los que estamos de acuerdo y para otras no, no tendían sentido que existieran.

El Covid llegó para quedarse, en realidad ya existía, está solo es una variante más fuerte, fue una lección de humanidad, pero al final, como en la vida muchos aprenden de las enseñanzas y otros no.

Ya nos adaptamos, ya mejoramos, ahora hay que demostrarlo, no se trata de volver a lo de antes, es ser mejores personas siempre. Cuando pasan cosas malas, ya sea a nosotros o a otras personas, esos momentos sacan lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, por eso hay siempre que demostrar los valores, no sabemos si otros están pasando un mal momento.