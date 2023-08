Los violadores sexuales

Por: Mario Góngora H.

A últimas fechas todo mundo se ha hecho experto en el concepto de “violación sexual”. Opiniones y comentarios los leemos a diario de personas y personajes, de simples ciudadanos y hasta de los mismos violadores. Al único que no le interesa es al gobierno obradorista.

Aquel “violador de San Felipe” al igual que miles de otros, nunca fue detenido y si se encuentra dentro de las filas de alguna corporación policíaca, mucho menos lo será.

Sin menosprecio a las autoridades quienes normalmente es poco lo que pueden hacer, las víctimas potenciales pueden hacer algo al respecto. Las asociaciones pro ayuda a la mujer que ayudan a lavar las lágrimas de las afectadas y de sus familiares consuelan pero no previenen ni capturan violadores. ¿A quien le corresponde prevenir una violación?. ¿A la víctima?, ¿a los técnicos psicólogos y expertos en la materia? ¿Al público en general? ¿A las autoridades?, ¿al gobierno? Con un programa adecuado, todas estas instancias pueden hacer mucho si solo pudieran estar coordinadas.

Por lo pronto, la víctima en potencia es la única que puede hacer algo al respecto. Me refiero a la justicia por la propia mano, o sea, la defensa de la vida y la integridad de la víctima. Nuestras leyes y todas las comisiones de derechos humanos defenderán sin duda al violador, sin embargo, la Biblia deja bien claro que “quien vertiera sangre de hombre por otro hombre será su sangre vertida porque a imagen de Dios se hizo al hombre”.

Sabemos, como lo afirmaba el Dr. Don Julio Ornelas K. (q.e.p.d), con quien tuve oportunidad de comentar ampliamente sobre este tema, en su libro “Violación Sexual” afirmaba “no tenemos leyes que castiguen a los malos, son sólo ley que protege la maldad”

El Dr. Ornelas, con cierto sarcasmo comentaba respecto al uso de ciertos conceptos:

“No utilices la violencia...(solo el criminal debe usarla)”. “Nadie tiene derecho a hacer justicia por su propia mano...(solo el criminal lo hace)”. “Devuelve bien por mal...(al violador que frente a ti, como se ha informado tanto en la TV, el que abusa de tu hermana dile: Espera un poquito, no tarda mi otra hermana en llegar a la casa)” “La justicia castigará a los malos...(cuando no sean obradoristas).

“La mujer violada suplica, araña y llora, virtudes que el violador goza”. Y así el Dr. Ornelas sugería que la mujer debería portar por hábito al menos una navaja...”Es mejor atravesar un pulmón, porque bruscamente se suprime el aire de la respiración”: “Úsala y quedarás satisfecha. Ganarás calidad y seguridad en tu YO interior. Tu te defiendes, el bribón coloca espontáneamente su ombligo en la navaja...pero hunde la navaja donde puedas, pero con ganas, con valor, donde sea, no serás culpable...no lo auxilies, por favor no seas idiota”. Y así el Dr. Ornelas sugería la enorme necesidad de que la mujer conociera técnicas de defensa.

Para todos los y las jóvenes de hoy, Don Julio definió que es y que no es violación. Entre muchas otras, NO es violación: “Pasear en automóvil a las 3 de la mañana sola o no, con conocido o desconocido”.....