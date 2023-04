Luchemos contra el fuego 

Brenda Ríos

Comienzo esta opinión con esta frase que me parece muy adecuada para entrar en reflexión: “Los seres humanos crecieron en los bosques; tenemos una afinidad natural con ellos” -Carl Sagan.

Esta riqueza se encuentra totalmente vulnerable actualmente, y nuestra afinidad hacia nuestros bosques se ha degradado tanto que el mundo entero ha visto arder cientos de hectáreas, con incendios más frecuentes y más intensos.

En nuestro estado, la temporada de incendios forestales está a punto de llegar, y como cada año es importante tomar conciencia de la importancia que existe en la prevención de estos desastres naturales.

Históricamente Chihuahua ha sido vulnerable derivado de su clima seco y su extensa área forestal. Para el año 2022 el índice de aumento fue significativo, en comparación con años anteriores, con un total de 482 incendios.

Experimentamos un aumento que afectó a una superficie de más de 78 mil hectáreas. Su impacto fue devastador, gran parte de nuestra Sierra Tarahumara se vio afectada en términos de pérdida de flora y fauna y en la afectación de la salud de la población.

No hubo tregua, y el combate a estos incendios que reavivaban por la intensa sequía y el efecto del viento, se realizó con más cientos de brigadistas que sofocaron su propagación en municipios como Balleza, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Madera, Maguarichi, Morelos, Urique y Guazapares.

Siendo la quinta entidad federativa con más incendios forestales en 2022, este año debemos prender conciencia en la población. Actualmente, en México hay 46 incendios activos con una afectación en 14 estados, en donde nueve se presentan en áreas naturales protegidas.

Las acciones comenzaron el pasado viernes 31 de marzo, en donde se dio el arranque de coordinación entre las autoridades estatales, Conafor, Semarnat, Sedena, Conanp, gobiernos municipales y poseedores de terrenos federales.

Con ello la campaña de prevención generará una estadística de temporada que pueda reducir el porcentaje y hacer frente a esta temporada.

Debemos agradecer a los 119 brigadistas y a las más de mil personas combatientes pertenecientes a la Conafor, brigadistas rurales, Protección Civil, y a las diversas comisiones por la labor tan grande en la protección de nuestras áreas verdes.

Sin embargo, es de reconocer también el amor que existe de la misma gente de la Sierra Tarahumara; ese amor y respeto a la tierra ha creado una estrecha relación por siglos entre sus habitantes y ellos se han convertido en los principales protectores de los bosques.

Su sentido de comunidad ha logrado prevenir y controlar incendios que ponen en peligro no sólo a la flora y fauna de la región, sino también a las comunidades y viviendas cercanas. Su dedicación y esfuerzo incansable en la prevención es un ejemplo de la importancia de trabajar en conjunto con las comunidades locales para proteger nuestro planeta y asegurar un futuro sostenible para todos.

Preparémonos adecuadamente para esta temporada que se aproxima. Debemos estar atentos a las alertas emitidas por las autoridades y seguir todas las precauciones necesarias para prevenir y combatirlos, tomemos en cuenta el no fumar en áreas boscosas y evitar encender fuego en lugares no autorizados. No arrojar basura ni colillas de cigarro en áreas forestales y reportar de inmediato cualquier incendio forestal que se observe y evitar la tala de árboles.