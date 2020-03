LUNES 9, EN ECONOMÍA TODO SE MUEVE

El lunes pasado no fue un buen lunes, sí una gran lección por la gran manifestación en la ausencia de mujeres en todos los ámbitos de la vida del país.





Pero en economía no fue un buen lunes para la economía mexicana, amanecimos con una gran caída en el precio del petróleo (la mezcla nacional cayó un 31.7% menos) que, parte por el CORONAVIRUS, el fracaso de las negociaciones en la OPEP; Desde el domingo se desplomaron los precios internacionales, cosa que no se veía desde 1991 cuando fue la Guerra del Golfo, esto es lo que sucede internacionalmente, pero no perdamos de vista lo que en México se ha vivido desde el segundo semestre de 2019, se ha perdido la confianza de los inversionistas, producto de decisiones erradas como la cancelación de grandes inversiones como el aeropuerto y los gasoductos por parte del gobierno en turno, esto crea una gran incertidumbre para quien pensaba invertir en nuestro país, sí es cierto que hay problemas internacionales pero no perdamos de vista los grandes problemas internos. Con la caída del petróleo y con lo frágil que esta la economía en nuestro país, una baja en la calificación a PEMEX agravaría la ya difícil situación en la paraestatal y por consecuencia para México.





En nada ayudan a la economía las recientes modificaciones a las leyes fiscales que introducen miedo a la hora de invertir porque se puede confundir a un empresario con un delincuente, no podemos tener la línea tan delgada entre uno y otro, se deben hacer consideraciones a la hora de legislar y no caer en falsos dogmas legislativos que además llevan a la falta de crecimiento económico.





Recordemos también que por la falta de crecimiento económico el gobierno se gastó mas del 43% de las reservas que se habían creado desde el año 2000, en diez y nueve años no se habían utilizado esas reservas y ahora en un año de este gobierno ya se utilizó casi la mitad de las mismas.





Se utilizaron para tapar el boquete que se generó por los casi 90 mil millones menos de ingresos petroleros y casi 109 mil millones de pesos de ingresos tributarios de IVA e ISR, tenemos menos ingresos por la falta de inversión que se genera por la falta de confianza de los inversionistas en el actual gobierno, y que nos llevó a tener una nula tasa de crecimiento.





A la fecha no existe un plan económico que genere confianza para que exista y se reactive la inversión privada, siendo ésta la semilla del crecimiento, ahora bien, lo que sucedió el lunes viene a poner en más grandes aprietos al gobierno federal, espero que se tome conciencia de lo que eso significa para poder avanzar en nuestro país, que el Presidente de un gran giro y no solo salga a enredarse todas la mañanas, que escuche a los expertos y salga a resolver y dar esperanza real a los mexicanos que estamos preocupados por el destino de este barco sin timón. Hoy, se requiere actuar, hoy, señor Presidente, usted tiene la oportunidad de rectificar, tiene los votos, tiene las herramientas legislativas de su lado para impulsar medidas que detonen la inversión pública y privada en beneficio del País.