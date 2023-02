Lutitas, Chihuahua debe inspirarse de Texas

Por: Miguel A. Cervantes

El estado de Texas debe ser una inspiración para el estado de Chihuahua en la inversión de gas de lutitas. En la reciente encuesta de competitividad del sector de energía del Instituto Fraser , que incluye 22 estados y provincias de EU y Canadá, Texas obtuvo el lugar uno entre las 22 jurisdicciones.

De acuerdo con esta encuesta el marco regulatorio ofrece certidumbre y predictibilidad. Los inversionistas indicaron que en Texas las regulaciones son estables, y consistentes. Texas obtiene buenas notas con respecto al cumplimiento regulatorio. Las regulaciones con respecto al medio ambiente son transparentes, y estables. Además, los inversionistas indican que el traslape regulatorio no es un problema en Texas. El sistema legal obtuvo porcentajes positivos altos. Los términos fiscales son bastante competitivos en Texas. En el componente, las reclamaciones territoriales litigiosas, Texas no tiene este problema. Los inversionistas dieron puntajes positivos con respecto a la base geológica. Texas se destaca por tener buena infraestructura, calidad de mano de obra, seguridad, estabilidad política, bajas barreras arancelarias. Por estas razones los inversionistas nacionales e internacionales clasifican a Texas como la mejor jurisdicción en América del Norte para invertir en la exploración y producción de petróleo y gas. Es por su calidad de política energética que Texas se ha convertido en líder en producción de energía. Texas tiene muchas empresas privadas de petróleo y gas, tanto las grandes empresas nacionales y extranjeras, así como las empresas medianas. Texas no tiene una empresa paraestatal de gas.

Chihuahua debe tomar en cuenta la política energética de Texas para desarrollar el gas de lutitas. Es importante que el gobierno de Maru Campos le pida al gobierno federal de dar celeridad en la ronda de exploración de gas de lutitas, y atraer inversionistas nacionales y extranjeros. Con las cuestiones geopolíticas actuales, Chihuahua está perdiendo una oportunidad de oro, de desarrollar su industria energética. Es triste que Chihuahua teniendo reservas de gas de lutitas cerca de la región de Ojinaga no las desarrolle, y se tenga que importar gas.

El gas de lutitas es mejor que otras opciones como carbón, combustóleo, biomasa. Además, sustituir carbón, o combustóleo por gas natural reduciría las emisiones de tizne (sólo preguntarles a las personas que viven cerca de las termoeléctricas de combustóleo) y la contaminación ambiental.

Y además se podría exportar, por ende, aumentarían los intercambios con otros países, una vez satisfecha la demanda interna. Chihuahua tendría suficiente energía para su industria. Políticas energéticas enfocadas en el crecimiento económico son urgentemente necesarias.

Termino esta columna con un llamado a la gobernadora Maru Campus para tener el arrojo, y apoye el desarrollo del gas de lutitas, aunque sea políticamente incorrecto. Es menester borrar con buenas políticas, los vicios intelectuales que dejaron los sembradores de ideas sensacionalistas, y encender los caminos con la luz del rigor académico.