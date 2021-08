Luz y Sombra

Por Mario Ramírez

Acaba de concluir uno de los veranos más movidos en la historia del futbol mexicano a nivel selección. Copa Oro, Nations League y Juegos Olímpicos se encargaron de no hacernos extrañar el balompié de clubes en nuestro país durante unas cuantas semanas.

Todo deporte de conjunto se trata de procesos y transiciones, y en la selección mayor queda muy claro que hace falta una reestructuración. Es verdad que Gerardo Martino tuvo muchos obstáculos al momento de elegir a sus representantes para la Copa Oro, entre seleccionados olímpicos, lesionados y castigados, las opciones se hicieron escasas y el Tata tuvo que recurrir a ciertos jugadores que en condiciones normales jamás estarían realmente considerados. Tal es el caso de varios jóvenes que precisamente por dicha juventud han dejado claro que aún no están listos para cargar con el peso del uniforme nacional, mientras que ciertos jugadores experimentados simplemente ya no están en su mejor momento y lejos de aportar incluso hasta alcanzan a restar.

La derrota en la final de la Copa Oro es un foco rojo que debe ser atendido de inmediato, y si a eso le sumamos la cuestionable derrota en la Nations League, renovaciones en plantel y táctica deben ser prioridad en la cabeza del entrenador nacional, que si bien tuvo un fracaso rotundo sin pretextos ni rodeos, este aficionado considera que sería un error destituirlo a estas alturas.

Fiel a la costumbre de nuestra selección, la bipolaridad se hizo presente, mientras la selección mayor nos decepcionó en más de una final ante el odiado rival, la selección olímpica se encargó de hacernos soñar hasta lo más alto, y si bien el resultado final no fue la medalla de oro, su funcionamiento convencía lo suficiente como para volver a conquistar los juegos olímpicos, pues el nivel colectivo más alto que se alcanzó en toda la competencia fue precisamente de los mexicanos. Finalmente el resultado fue la medalla de bronce, recompensa justa y necesaria para una generación que hizo las cosas tan bien. Se veía imposible que regresaran con las manos vacías.

Esta selección no sólo demostró carácter y resultados, lo cual afortunadamente es común en equipos juveniles aztecas, sino que también demostró un funcionamiento sumamente atractivo, a nivel individual y colectivo se vio un juego de alto calibre y una felicidad pura al practicarlo que hace muchísimo tiempo no se veía en la escuadra nacional. Esta generación se encargará precisamente de esa depuración que tanto se necesita en la selección mayor. Las desveladas y desmañanadas valieron toda la pena, daba gusto interrumpir el sueño a las 3:00 AM con tal de ver a estos jugadores. Se peleó cada balón y se luchaba cada jugada pero no sólo con garra como nos ha pasado en muchos casos, sino que también con inteligencia. Juveniles como Alexis Vega, Johan Vásquez, Sebastián Córdova, entre otros, dieron el salto de calidad que quizá les hacía falta a nivel internacional, mientras que los refuerzos Henry Martín, Luis Romo y el capitán Guillermo Ochoa cumplieron a la perfección a pesar de las críticas que unos recibieron al ser convocados. Al final todos juntos de nueva cuenta llevaron a México hasta el pódium olímpico, llevaron a México hasta lo más alto… del futbol.