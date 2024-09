LXVIII Legislatura: Su éxito es el éxito de Chihuahua

El domingo primero de septiembre tuve la oportunidad de asistir al Honorable Congreso del Estado a la sesión de instalación de la LXVIII Legislatura. El recinto, lleno, majestuoso, daba cuenta de toda la clase política de Chihuahua para presenciar este acto solemne que también marca el inicio de la segunda mitad del gobierno de nuestra gobernadora Maru Campos, la cual también se encontraba presente. Esta nueva legislatura enfrentará retos muy importantes que estoy seguro lograrán sacar adelante.

Antes de continuar quiero decir que me dio mucho gusto poder ver la toma de protesta como diputados y diputadas de mis amigos y amigas del Grupo Parlamentario del PAN, con los 12 tengo amistad y he podido ver y acompañar sus carreras políticas. El grupo tiene experiencia y juventud, carreras muy sólidas todas ellas que se distinguen por su compromiso con Chihuahua y, por supuesto, con Acción Nacional. Qué gusto verlos ahí.

También me da mucho gusto comentar que el diputado Alfredo Chávez repite como diputado y repite como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, como resultado de su trabajo legislativo y de su capacidad para lograr acuerdos con las demás fuerzas políticas, una cualidad que será por demás necesaria en esta nueva integración del Congreso; por su parte, el diputado Jorge Soto regresa a una curul, para el que será su tercer periodo como legislador, lo cual sin duda, también es producto de su trabajo decidido por Chihuahua y de su capacidad política. Es un verdadero gusto y un orgullo que ellos dos, con quien tengo una amistad de más de 20 años, nos vayan a representar, no tengo duda de que harán un trabajo excelente.

Hablaba hace un momento de la nueva conformación de la cámara. Para esta LXVIII Legislatura Acción Nacional contará con 12 legisladores, Morena con 12, PRI con 4, PT con 2, MC con 2 y Partido Verde con 1. Ningún partido por sí mismo tiene la mayoría, lo cual obligará al acuerdo, al consenso, a la priorización de los intereses de las y los chihuahuenses para poder avanzar, esto que algunos pretenden hacer ver como algo negativo, al contrario, es positivo, pues controla y limita el ejercicio del poder, fundamental en sistema democrático como el que tenemos y defendemos en Chihuahua.

A diferencia de lo que sucede en nuestro país, donde una mayoría que amenaza ser devastadora para el sistema democrático que conocemos y tiene interés, pues así lo ha manifestado, de acabar con las instituciones en las que descansa la democracia de nuestro país, en Chihuahua damos muestra de la vocación política y democrática que poseemos.

Será una legislatura de retos, sí; pero también lo será de logros. No tengo duda de la capacidad y voluntad política del PAN y del PRI para lograr acuerdos. Espero que haya madurez política en Morena y que coloquen por encima de la línea que les marquen desde el centro del país los intereses y el beneficio de las y los chihuahuenses. Celebro el regreso del Grupo Parlamentario del PT, de MC y del Partido Verde, pues estoy convencido que la pluralidad de las ideas es el punto de partida para alcanzar el bien común. Así que no me queda más que desearles todo el éxito a los 33 legisladores y legisladoras que integran la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado, pues su éxito es éxito de Chihuahua.

Lic. Francisco “Paco” Navarro