Madrás, India: Hogar Brahama de Kamala

No dejo de esforzarme por ver a Dios mediante el servicio a la humanidad,

Pues sé que Dios no está en el cielo ni en el infierno, sino en todas

y cada una de las personas.

Mohandas Gandhi, Mi Dios

4 de agosto de 1927, Young India





Todo lo que hago cuando hablo y escribo y todas mis aventuras en el terreno político están dirigidas al mismo fin (Dios).- Las raíces de Kamala Harris Gopalan son: India y Jamaica.

Malaika Adero en uno de los libros sobre la vicepresidenta ahora candidata presidencial en USA, revela que la abuela materna Rajam Gopalan fue una experta hindú en organización comunitaria; por eso se dice que Kamala nació con un sentido de la justicia impreso en su alma. Su abuelo P.V. Gopalan: “Fue parte del movimiento para lograr la Independencia de la India”. Contemporáneo de Mahatma Gandhi inspirador de la lucha por los derechos civiles en el mundo, y en especial para el santo mexicano Anacleto González Flores, llamado por Jean Meyer el autor de La Cristiada: “El hombre que quiso ser el Gandhi mexicano”. ”. Y en USA Luther King y Roberto Keneddy, sacrificados líderes en los años 1960.

Yo trato de ver a Dios y Su misericordia en todas las criaturas.- Experta biomédica en cáncer de seno Shyamala Gopalan , madre de Kamala Harris, cuenta la misma candidata demócrata que en Canadá su madre la llevaba a ayudarle en el laboratorio en Quebec, donde debía limpiar los tubos de vidrio para los test. La madre emigró en 1958 de la India a California en una época en que las niñas o jóvenes mujeres no tenían en común expectativas de educación superior. Por ello Kamala Harris Gopalan considera: "India como un lugar donde las personas tienen una alta vocación por aprender y estudiar”.

Donald Harris y Shyamala Gopalan, padres de Kamala cuentan con estudios doctorales por las universidades de Berkeley y Stanford. En los campos universitarios crecieron ambas hermanas: Maya y la candidata presidencial. Reconoce: “Mi madre fue la persona más fuerte que yo haya conocido. Aunque fue objeto de desprecio por ser una mujer de piel morena, era seguida con sospecha…”.

Todo lo que es un obstáculo para el vuelo del alma es un engaño y una trampa, como el cuerpo, que muchas veces nos impide avanzar por el camino de la salvación (Gandhi).

Jamaiquina por su padre e hindú por su madre, Kamala Harris Gopalan, debió aprender en su adolescencia francés al vivir con su madre y hermana en Montreal y luego en la High School en Quebec. Seguro que si hubiese nacido en Los Ángeles o San Diego, habría hablado español y gustado los Tacos de carne asada y burritos beans. Yo soy yo y mis circunstancias diría Ortega y Gasset.

Providencial la vida de la demócrata Harris. Los Gopalans son brahamanes Tamil que fueron la más alta casta sacerdotal y de escolares Hindú en la región sureste india de Tamil Nadu por cerca de dos mil años. Bajo el mandato británico los Tamil Brahmanes se posicionaron como administradores y oficiales de gobierno y continúan hasta hoy sirviendo como líderes gubernamentales, profesores universitarios, juristas y científicos. Como lo es en California la señora Shyamala Gopalan de Harris.

El hogar de Kamala Harris es Madrás ahora llamada Chennai, la capital de Tamil Nadu.

El abuelo hindú contemporáneo de Mohandas Gandhi reflexionaba como aquel: He comprobado que Dios ha estado más cerca cuando más oscuro parecía el horizonte: en mis pruebas entre rejas, cuando no todo iba para mí viento en popa. No recuerdo ni un solo momento de mi vida en el que me haya sentido abandonado por Dios. (Gandhi, Harijan, 24 de diciembre de 1938).





Sacerdote jesuita en B.C. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y en Filosofía

