--Magistrados del TEE de observadores en EU

--Bonilla teje alianzas por todo el estado…

ELECCIONES.- A las cardiacas elecciones en Estados Unidos, que se advertían cerradas entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump acudieron como observadores electorales, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua a invitación de la Organización de los Estados Americanos.

CAPITOLIO.- La presidenta del TEE, Roxana García, así como los magistrados Gabriel Sepúlveda y Hugo Molina observaron la jornada en Washington, un territorio históricamente demócrata, máxime con un presidente en turno de ese partido pero ya se verá pues Columbia no es de los estados bisagra.

VOTOS.- El péndulo electoral proviene de entidades como Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Nevada y Carolina del Norte, que definirán no sólo por el sufragio popular sino por la aportación a los votos electorales de cada estado y alcanzar el llamado número mágico de 270, de ahí que es un proceso largo hasta enero del próximo año.

VISTAZO.- El ejercicio ciudadano realizado ayer da un vistazo de cómo serán los comicios, si realmente está definido, continúa cerrado o en lo subsecuente se seguirá reflejando un sube y baja con la balanza inclinada hacia uno u otro de los aspirantes, lo que sí fue notorio se remite a la nutrida participación ciudadana y a las señales del republicano para llevarlo a juicio si los números no le favorecen.





***





ARTÍFICES.- Movida como es la alcaldesa de Satevó, Norma Muñoz se supo que desde la semana pasada en el evento de entrega de reconocimientos a la Mujer Rural, que se celebró en Expo Chihuahua, estuvo amarrando mesa por mesa, a todos los presidentes municipales que asistieron a una reunión que organizó junto con el alcalde de Riva Palacio, Salvador Chacón, y el de Santa Isabel, Fernando Ortega.

CITA.- Trascendió que la convocatoria fue bien atendida porque resulta que la cita era para tener un encuentro con el alcalde capitalino Marco Bonilla y que él mismo hizo pública en sus redes sociales, acompañado de una fotografía donde aparecen 22 ediles de todos los partidos que coinciden con el proyecto para el 2027.

CITA II.- Senda carnita asada, en la imagen se le ve rodeado de presidentes y presidentas municipales como Miriam Soto y Salvador Calderón, entre otros y el senador Mario Vázquez, lo que el alcalde enmarcó en que se habló sobre los retos del campo y que la gobernadora Maru Campos no se raja con los apoyos para que las regiones salgan adelante.

VISIÓN.- Bonilla Mendoza claro está, aprovechó también para dar a conocer su visión para los próximos 3 años, lo que hizo en su primer trienio y lo que está haciendo en la capital del estado en su segundo periodo y —recalcó— con la bendición de Dios, lo que podría hacer a partir de dejar ese cargo.

ALIANZAS.- Por supuesto para abanderar la candidatura de la coalición PAN, PRI y PRD hacia la gubernatura, un mensaje que gustó a los asistentes a la reunión quienes aplaudieron hasta cansarse, ya que esperaban justo eso, el pronunciamiento de que Bonilla sigue tejiendo alianzas importantes.





***





ANIVERSARIO.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado se prepara para festejar su 199 aniversario y el décimo de los Tribunales para el Tratamiento de las Adicciones con actividades como la conferencia del Dr. Emilio Rabasa Gamboa, quien expondrá “El Poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sistema constitucional mexicano”.

CONFERENCIA.- Más ad-hoc no puede ser cuando ayer la SCJN sesionó precisamente sobre su competencia para invalidar o no una reforma constitucional sobre el Poder Judicial y que no alcanzó los ocho votos suficientes para darle entrada a la minuta.

CONMEMORATIVO.- Así que será interesante la disertación del especialista que se realizará el próximo jueves a las 10 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples del Centro de Justicia, mientras que por la noche se realizará un concierto conmemorativo por parte del Mariachi Universitario UACh a las 19 Hrs. en la explanada del edificio.

CONMEMORATIVO II.- En este contexto, ayer hubo un concierto de la Orquesta de Guitarras Corchea en el Teatro de Cámara de Ciudad Cuauhtémoc, mientras que hoy se presentará el Mariachi Canto a mi Tierra en el Centro Cultural de las Fronteras de Ciudad Juárez.





***





RETIRO.- Por cierto que a la propuesta de la magistrada presidenta del TSJ, Myriam Hernández, sobre la reducción en los tiempos marcados por el reglamento interno para que se retiren jueces y magistrados, ayer se informó en el Congreso del Estado que la iniciativa sigue en manos de la Comisión de Justicia.

ANÁLISIS.- Esa comisión que preside el diputado Alfredo Chávez tiene que retomar el análisis y dictaminar el documento, a la espera de que se dictamine y entonces ya se agende el tema para evaluarlo ante el Pleno del Poder Legislativo.