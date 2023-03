Maíz transgénico. Mitos y realidades

Por: José Enríquez

Una vez más sin justificación científica alguna se prohíbe el consumo humano de maíz transgénico en México. La justificación retórica fue que, de acuerdo con el sentir del presidente de México, este producto es dañino para la salud.

Inmediatamente Estados Unidos inició la aplicación de todos los recursos que le otorga el T-MEC para quitar esa imposición. A partir del 6 de marzo se tienen 30 días para resolver el conflicto de forma amigable mediante reuniones de carácter técnico que propicien la resolución del conflicto. De no resolverse se iniciarán los procesos de disputas previstas en el T-MEC. Expertos señalan que la posición de los funcionarios mexicanos es de carácter ideológico y que no tiene ningún sustento científico su prohibición.

El consumo humano del maíz en México es de suma importancia. En el año 2021 se consumieron 346.5 kg de maíz por persona, lo cual representa aproximadamente el 20% del gasto en alimentos, bebidas y tabaco de los mexicanos. En este mismo año se produjeron 27 millones de toneladas, lo que corresponde aproximadamente a 15% del PIB agrícola nacional.

Actualmente en México está prohibida la siembra de maíz transgénico desde el año 2013 por el Juzgado XII de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito a raíz de una demanda civil colectiva argumentando al derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos y criollos mexicanos en base a la convención de biodiversidad de las Naciones Unidas (CBD) que iniciara en 1992.

La siembra de maíz transgénico en México se dio de forma experimental en el año 1995. En 1999 se otorgaron 155 permisos para las empresas Dow y Monsanto para cultivar de manera experimental. Entre el 2009 y el 2012 se aprobaron 195 permisos: 169 en etapa experimental, 26 en etapa piloto y ninguna para comercialización ocupando 4,457 hectáreas.

La idea de que el maíz transgénico no es saludable para consumo humano no surge de la nada. La preocupación no se basa en lo malo del tipo de maíz, sino en lo resistente que puede ser al uso indiscriminado de herbicidas tóxicos sin que la planta muera y que se contamine el maíz y provoque reacciones no controladas que puedan ser nocivas a la salud.

Ya en el ámbito ideológico y de seguridad alimentaria nacional la importación desmedida de este maíz podría ocasionar una competencia desleal a los productores nacionales. En el supuesto de que se levantara la prohibición de siembra, también pondría en desventaja a los productores locales porque la producción del maíz transgénico requiere la aplicación de aplicación de metodologías y tecnologías diferentes que se traduce en inversión adicional a la cual no necesariamente tienen la mayor parte de los productores. De igual forma, las semillas utilizadas son de patente, es decir, las semillas a sembrar se tienen que comprar o concesionar, lo cual evita que se puedan guardar semillas de la producción para el siguiente ciclo. Esto sin lugar a duda pone en riesgo la soberanía alimentaria del país.

Estados Unidos podría superar el conflicto garantizando y certificando la no utilización de herbicidas adicionales. Será de sumo interés el observar cómo se desarrollan las conversaciones de los equipos técnicos y ver si el equipo mexicano logra tener argumentos de peso e indiscutibles que eviten se prosiga a pasar la resolución a los mecanismos previstos por el T-MEC, donde es muy probable que pierda la batalla.

Consultor internacional en prevención, participación ciudadana, análisis delictivo y generación de política pública