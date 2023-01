Mal comienzo de año

Por Guillermo Luján Peña





Un aguacero de tonterías en la primera semana de 2023, por el gobierno de la Transformación de 4ª, impensable tantas cosas que piensa uno que es imposible que esto suceda en nuestro México en pleno siglo 21.

En la primera Mañanera del año, el presidente López “se confesó” que los pobres no le interesan, sólo los utiliza para que le apoyen en sus Transformaciones de 4ª y con su voto en las elecciones, es una “estrategia política”, dijo. “Primero los pobres” dejó de ser una estrategia de humanismo político, para convertirse en lo que realmente es, un pragmatismo político. Los de la clase media o más arriba, así como los medios de comunicación o los intelectuales, le importan menos que nada, al contrario, son sus enemigos de la Transformación de 4ª.

La visita del presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, vinieron a México a invitar a nuestro país a ser parte del bloque económico más importante del mundo, que viéramos para adelante, al futuro, pero López siempre estuvo mirando para atrás, al pasado, inclusive haciendo reclamos indebidos e innecesarios, que Estados Unidos no ayuda a América Latina, queriendo convertirse en el Simón Bolívar, cuando la silla presidencial le quedó muy grande, no se diga la capa y la espada del libertador de América del sur. 29 minutos duró López en contestar una pregunta, las caras de sus invitados eran francamente de aburrimiento. Triste espectáculo que dimos ante el mundo.

Otro accidente en el metro de la CDMX por falta de mantenimiento, chocaron de frente dos trenes, los están controlando con papelitos, porque al sistema de cómputo no le ha dado mantenimiento, así como otro tren se le quemaron las llantas, por la misma razón, mientras la gobernadora de la CDMX anda en campaña, poniendo más de 500 carteleras en todo el país, diciendo “AMLO a CLAUDIA”, qué forma tan infantil de violar la ley, pero es lo que podemos esperar de alguien que es pupila de López. ¿Cuál fue la respuesta del presidente ante este nuevo accidente? Mandar a la Guardia Nacional, que no sirve para nada, nomás que para matar inocentes, como acaba de suceder en Jiménez, Chihuahua, que mataron a tres jóvenes porque no hicieron el alto, en lugar de tirarles a las llantas, les tiraron a matar. Seis mil elementos de la Guardia Nacional van a cuidar el Metro, porque “dicen” que los accidentes son sabotaje y así los piensan evitar, imposible solucionar problemas cuando no se reconoce las faltas de uno.

En esta misma semana también el lamentable empuje que le dio López a su preferida para ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que plagió su tesis para recibirse como abogada de la UNAM y por lo tanto no es abogada y tampoco los demás títulos de maestrías y doctorados, así como las sentencias en las que intervino. Aún después de que se comprobó que la tesis era igualita en 90% que otra que se había publicado un año antes, el presidente López insistía en que la eligieran a ella como presidenta de la SCJN, pero afortunadamente los ministros no se dejaron presionar y no votaron por Jazmín Esquivel Mossa. Perjudicaron la buena reputación de la UNAM y quisieron raspar a la SCJN.

Mal comienzo de año, con este gobierno federal de Morena y desgraciadamente todavía le queda poco más de un año.