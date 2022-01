Mal comienzo del año 2022

La pandemia del coronavirus sigue muy presente en el mundo, con su mutación a una nueva cepa, ahora llamada Ómicron. Un nuevo embate, que nos está llevando a un nuevo pico de esta pandemia, tan sólo en la ciudad de Chihuahua tuvimos 1,053 nuevos casos en un día y a nivel nacional fueron más de 90 mil.

Escuchaba el otro día a una doctora que es la directora de Infectología de la UNAM y me pareció muy acertado su comentario. Dicen que esta variante del coronavirus, el Ómicron, es más contagiosa que las cepas anteriores, pero que a la vez es más benigna y causa menos daño, sobre todo a los pulmones y vías respiratorias, a lo que la doctora dijo que son falsos. No es que sea más contagioso, lo que pasa es que hemos bajado la guardia, pensando que el virus ya no existe o que con la vacuna ya no nos vamos a enfermar, por eso hay mucho más infectados.

La otra, que es más benigno, tampoco es cierto, lo que sucede es que la vacuna está actuando y por eso pega menos duro. Cuando se tengan estadísticas mundiales y de nuestra república veremos que a los que no estaban vacunados les pegó tan duro o más que las otras presentaciones, por eso los hospitales están llenos de contagiados del Covid-19.

Otro mal comienzo es el caso de la estafadora ARAS Business Group, que nace en Chihuahua, pero que ya estaba en varios estados de la república ofreciendo rendimientos por tu dinero del 10% mensual, es decir, más de 20 veces lo que pagan los bancos por tu dinero. Hubo gente que pidió prestado dinero, que vendió su carro, que convenció a su mamá, a su madrina, de que invirtieran su dinero en ARAS y que les iba a ir muy bien.

Triste su calavera, ya que todo lo tenían planeado para engañar y hacerse muy ricos con el dinero de la pobre gente que les creyó, por ignorancia, por inocencia, por deseo de ganar un buen interés en su dinero y que ahora no tienen nada, y si pidieron prestado hasta están debiendo, por nada a cambio. La cabeza de este grupo está desaparecida desde hace más de un mes. Afortunadamente la Fiscalía del Estado ha confiscado propiedades de esta empresa, con lo cual piensa devolver una parte a sus inversionistas. Mucho se ha dicho y se seguirá diciendo sobre este tema, ya que son miles de gentes que cayeron en su trampa, ya llevan más de 4 mil denuncias, tan sólo en Chihuahua, falta ver en otras partes de la república, algunas denuncias son penales y otras por la vía civil.

Empezando el año, amaneció en el suelo la estatua del presidente López, que, sintiéndose el Mesías, mandó poner en su pueblo natal de Macuspana, en el estado de Tabasco. No sólo amaneció en el suelo, sino decapitada, y todos sabemos lo que eso significa, que la gente no sólo está harta de tantas tonterías, sino que ya lo que quieren es que se vaya a su rancho, es decir a La Chingada, porque así le puso López.

El presidente no ha dicho ni media palabra sobre el evento, o está muy encabritado o asustado. Nosotros sí exigimos que se localice a los que lo hicieron, para invitarles una carne asada con unas cheves.

Mal comienza el 2022.