Por: Alejandro Cortés González-Báez



¿Se han fijado ustedes en el significado de la palabra “maleducados” que solemos utilizar para las personas que descuidan los detalles de respeto hacia los demás? Maleducado(a) significa simple y sencillamente eso. La mala educación es un fenómeno tan extendido como grave, y el elenco de sus manifestaciones es innumerable.

Como es lógico la mala educación -o la falta de ella- se hace presente en todos los ámbitos de la vida de convivencia, y así nos agrede en la casa, el trabajo, la escuela, la calle y hasta en los días de campo. (En estos últimos bajo la excusa de que “aquí todo se vale, y no me vengas con exigencias de etiqueta francesa”).

Gracias a Dios -y es de justicia mencionarlo-, también son innumerables las madres de familia, y no pocos padres varones, que se la pasan corrigiendo a sus hijos para que sepan dar las gracias, despedirse con educación, no enseñar la comida mientras la mastican, y tantas cosas más. Pero en ocasiones algunos, dejándose arrastrar por el cansancio, y su fiel compañero el mal humor, simplemente regañan a sus descendientes sin que quede claro el motivo. Así pues, muchos otros papás gritan más por el enojo que los domina, que por el sano deseo de corregir un hábito malo para suplirlo por una virtud.

A este respecto recuerdo lo que me contó un señor cuando le explicaba a su pequeño cómo las mamás se preocupan de educar a sus hijos para enseñarles a portarse bien. Al hijo le surgió una duda muy inteligente y cuestionó a su padre con esta pregunta: Oye papá, ¿el diablo no tiene mamá? A lo que su padre respondió: No hijito, ¡le atinaste!

Nos hemos ido acostumbrando a las faltas de respeto entre políticos, deportistas y otros personajes famosos, e incluso, entre quienes tienen el deber reforzado por una promesa, de amarse y respetarse todos los días de sus vidas: los esposos. No quedan excluidos los editorialistas y demás profesionales de los medios de comunicación ¿y para qué hablar de los estudiantes universitarios cuando se lanzan a la palestra de la rebeldía pública?

En otra ocasión un taxista me contó lo que le oyó decir a su hijo: “Quien no piensa como yo, no es mi enemigo”, y tal parece que esta sabia reflexión de un adolescente no ha podido ser asimilada por muchos que incluso gozan de fama como intelectuales, siendo que precisamente esa característica de poseer un intelecto en funciones, es lo que debería llevar a algunos a despegar siempre de la plataforma del respeto a los demás.

Esta semana me prestaron un libro titulado: ¿En qué creen los que no creen? donde se recogen los diálogos epistolares de dos grandes pensadores italianos: Umberto Eco y Carlo María Martini, el primero librepensador, y el segundo, cardenal de la Iglesia Católica. He de reconocer que, a pesar de ser un libro pequeño, no resulta fácil de leer por el nivel de sus conceptos; por la filigrana de sus argumentaciones, y porque cuando los italianos se ponen a bordar su idioma, terminan diciendo más de lo que querían decir. Pero a pesar de los pesares, uno se queda con la grata impresión de que es posible el diálogo educado y respetuoso entre quienes, pensando diferente, saben que se están comunicando con alguien que tiene la misma dignidad como persona.

Me hace ilusión pensar que podamos enseñar a muchos niños y jóvenes lo único que podrá sustentar un verdadero camino para la superación de todo tipo de problemas. Pues tal parece que desde tiempos muy remotos los hombres nos hemos empeñado en ser distintos a los demás, haciendo distintos a los demás. Es indudable que tenemos derecho a ser diferentes, pero partiendo de una igualdad fundamental: somos seres humanos, y hoy más que nunca resulta urgente aprender a trabajar por el bien de todos.

