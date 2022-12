Males generados por males practicados

Por: Gisela A. Rodríguez

En el transcurrir del tiempo hemos podido constatar que el hacer uso activo del ejercicio de denunciar sí abona realmente en la disminución de los delitos y sobre todo en los actos de corrupción, demostrando así ser un instrumento útil y con la capacidad necesaria para combatir estos grandes males que atacan continuamente a una sociedad en lo general y en lo particular a cada uno de los individuos que formamos parte de ella. De igual manera este mecanismo de denuncia dota también de un factor indispensable como lo es la transparencia en la lucha contra estos males, haciendo más claros y accesibles todos los procesos que participan al presentar una denuncia desde su inicio hasta su fin.

Sin embargo y desgraciadamente cada vez son menos las personas que valientemente y siendo conscientes de los riesgos a los que se pueden enfrentar al presentar una denuncia y hacer del conocimiento de los actos ilícitos que se llevan a cabo tienen el valor de hacerlo. Es importante mencionar y tener en cuenta que estos actos de corrupción en muchas de las ocasiones son ejecutados por miembros internos de las propias dependencias que realizan funciones públicas y trabajan en pro de la ciudadanía, pero se deja de lado este noble sentido cuando se ve la ganancia obtenida al ser partícipe o autor de estos malos actos y conductas viciadas, generando que se cuestione la legitimidad de estas instituciones y la pérdida de confianza en las mismas.

Los riesgos a los que las personas denunciantes se exponen pueden presentarse de diversas maneras, desde la conocida “ley del hielo” a la persona que realizó la denuncia, recibir intimidaciones o humillaciones laborales, incluso haciendo alusión a algún aspecto personal por parte de los mismos compañeros de trabajo, jefes o directivos, comenzar a ejercer presión sobre el denunciante para lograr de mala fe “su renuncia voluntaria”, represalias que ponen en riesgo la integridad física de quien denuncia y sus seres cercanos, hasta incluso desvirtuar su nombre y reputación para con ello evitar que sea contratada en alguna otra institución de trabajo.

Es por ello, por lo que se vuelve cada vez más grande el compromiso y la responsabilidad que tenemos de lograr una clara, real y eficaz protección para los denunciantes, un mecanismo que persevere en su ejercicio por brindar la confianza y seguridad a quien denuncia, de no sentirse en riesgo o peligro por hacer lo que se debe hacer, por alzar la voz y no callar ante lo que poco a poco nos consume y no sumerge.

Buscando respuestas y formas de generar esta seguridad y confianza, juega un papel importante y único el anonimato, que ayuda a garantizar la confidencialidad de los datos proporcionados por el denunciante, y a su vez minimiza el miedo presente en las personas, en cuanto a las represalias a las que se ven expuestos, por lo que, el mecanismo de denuncia anónima abona en mucho a que las personas den ese primer paso que nos muestre el camino a consolidar un sistema de denuncia que proteja en todo a la persona denunciante, fomentando con ello su ejercicio y lograr mitigar progresivamente las prácticas de los actos de corrupción.