15 años han pasado ya desde aquella inesperada y sorprendente transferencia de Robinho al Manchester City proviniendo del Real Madrid, si bien su desempeño no fue tan alto como se esperaba en el Santiago Bernabéu, sin duda era uno de los jugadores más famosos del momento, por lo que al mundo le sorprendió como dicho jugador pasara del club más grande de la historia, a un equipo irrelevante de la Premier League. Era el verano de 2008, y la inversión millonaria de Abu Dhabi había llegado.

Le acompañaron otros fichajes llamativos, desde el polémico caso de Carlos Tévez hasta el histórico nombre de Vincent Kompany. Empezaron a hacerse de un nombre en Inglaterra, escalaron posiciones, ganaron copas y ganaron la liga 2011/2012 en aquella inolvidable noche de “Agüeroooo” quien por cierto, muy probablemente es el mejor futbolista de la historia citizen. A este título de liga le acompañó el de la temporada 2013/2014 para confirmar que ya eran alguien serio y digno de respeto en Inglaterra. Pero faltaba ganarse el respeto de alguien más.

A pesar de haberse clasificado a la UEFA Champions League durante las últimas temporadas, simplemente no lograban dar el ancho en dicha competencia, por lo que una vez más los propietarios abrirían la cartera pero no para la cancha, sino para el banquillo. Pep Guardiola sería el encargado de hacer que Europa respetara y reconociera al Manchester City, pero eso no sería algo que el dinero pudiera comprar. El dominio en Inglaterra aumentó con el método guardiolista hasta el nivel de convertir la siempre reñida Premier League en un monopolio, pero Europa se le negaba temporada, tras temporada, tras temporada, tras temporada. Hasta que llegó el 10 de junio de 2023.

El pasado sábado los citizens se vieron las caras con el mítico Internazionale de Milano, tres veces ganador de la Copa de Europa. El partido pronosticaba al City como el favorito, pues llegaba como campeón de liga y FA Cup, sin embargo con el historial continental que venían manejando los de Manchester desde su ascenso a la élite europea, nada era garantía, y el Inter campeón de copa llegaba como, muy probablemente, el equipo más ordenado del mundo. Y así lo fue, un partido ríspido y cerrado de principio a fin con aproximaciones en las dos porterías donde solo una logró ser penetrada por un derechazo de Rodri para darle al Manchester City, finalmente, su primera UEFA Champions League.

Una historia de esfuerzo y perseverancia, más muchos millones, por supuesto que sí. Pero existen cosas en el deporte y en la vida que el dinero no puede comprar, y esa ha sido más que la misma Champions la misión del Manchester City, la orejona es solo un medio para un fin. El City ha ido construyendo su propia historia y ha ido escribiendo su propio nombre mientras ha ido sembrando aficionados jóvenes a lo largo y ancho del planeta. ¿Merecido? Merecidísimo. Este es un proyecto serio, este es un proyecto sólido, este es un proyecto en su prime, este… es el Manchester City.





Mario Ramírez / @LaFutboliza