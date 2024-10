¿Mápula, centro de economía circular, qué vamos a hacer con la basura?

En promedio cada ser humano produce 900 gramos al día de residuos, con esta cifra nos damos una idea de la importancia de una adecuada gestión de residuos urbanos. En nuestro municipio ha surgido un debate en los últimos meses que proviene de la necesidad de construir un nuevo Relleno Sanitario.

Actualmente contamos con un Relleno Sanitario que inició operaciones en 1991 y que recibe hasta 30 toneladas de basura al día. La necesidad de un nuevo Relleno Sanitario llevó a las autoridades municipales a idear un nuevo proyecto denominado Relleno Sanitario Metropolitano Mápula, el cual se ubicaría a la altura del kilómetro 197 de la carretera Chihuahua-Delicias.

Este proyecto se encuentra actualmente detenido por una serie de amparos concedidos que a mi parecer acabarán sentenciando de manera trágica a Mápula. A esta conclusión llegó revisando los estudios en los que se sustenta el proyecto que provienen de tres universidades los cuales están publicados en la página oficial del Municipio así como el “estudio del Acuífero Villalba” realizado por un particular. Primero el estudio del Tecnológico de Monterrey consta de apenas 10 diapositivas relativas a un pequeño análisis financiero de un relleno sanitario en general jamás se refieren al caso específico de Mápula.

La segunda tanda consta de tres estudios realizados por la Universidad La Salle ; uno de 27 páginas en las cuales se hace un análisis FODA del actual relleno sanitario, otro referente a un tema totalmente distinto de sistemas de recolección de residuos y un último de 32 páginas que reseña una propuesta de sistema operativo para el nuevo relleno sin especificar ubicación alguna o a Mápula.

Si los revisamos ninguno de ellos es en realidad un sustento técnico o ambiental que respalde el relleno de Mápula, lo cual es más evidente con el único estudio respecto al tema del agua denominado “Estudio de cuenca Hidrológica Villalba” que tiene como objetivo “identificar zonas con potencial para recarga artificial en el acuífero Villalba, así como elaborar un proyecto de obra de recarga”, según lo que consta en el mismo.

En ningún momento se coteja con el impacto ambiental que el proyecto de relleno sanitario pudiera tener sobre el acuífero. Por último los estudios de la UACh en los cuales señalan algunos puntos donde se pudiera construir un relleno sanitario pero nunca hacen algún énfasis en que Mápula sea el lugar idóneo. Estos factores tienen en una encrucijada jurídica la operación de Mápula, mientras sean peras o sean manzanas no tenemos un verdadero proyecto en nuestro municipio para gestionar residuos urbanos.

La “innovadora” noticia de la construcción en donde se encuentra el actual relleno de un “Centro de economía circular “ suena muy utópico. Si me preguntan a mí por supuesto me encantaría que fuéramos unos de los pocos municipios en el mundo que cuentan con un centro de economía circular la realidad es que dar el paso de relleno sanitario a centro de economía circular es gigante se requieren años de tecnología, gestión, presupuesto y educación ambiental, sobre todo cuando ni en estados como Jalisco se han podido hacer realidad.

Nuestra realidad es que la mayoría de los rellenos sanitarios en el estado no operan ni siquiera como rellenos si no como tiraderos a cielo abierto y que nuestro municipio está muy lejos de poder operar un centro de economía circular ya que tienen un costo alto social y económico. Busquemos soluciones responsables si no se viene una nueva catástrofe ambiental y de salud pública para Chihuahua.









Maestra en Derecho Constitucional y Administrativo.

Abogada especialista en derecho ambiental.