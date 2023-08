Maravilloso complejo enoturístico

Por: Silvia González

Ya decía yo que nuestro estado, Chihuahua, no podía quedarse atrás en cuestión de tener su propio complejo campestre residencial y enoturístico tal y como existen algunos, muy extraordinarios, en México.

El primero de estos proyectos, que yo recuerde, se hizo en Ensenada, se llama Cuatro Cuatros, son lotes residenciales entre viñedos, hay dos restaurantes, salón para eventos, vínícola, tienda y casa club. En este complejo al comprar una propiedad se convierte usted en un socio del desarrollo y además recibe al año una parte de la producción del vino. Lo más impresionante de Cuatro Cuatros es el bar que queda en un acantilado con vista al mar, tiene su propio helipuerto donde interesantes personalidades pueden llegar en sus helicópteros a tomarse un vinito y a lucir sus cuerpos, o sus ropas, porque como usted lo sabrá y así mismo lo han dicho los filósofos, en este mundo no podemos vivir sin ser reconocidos por el otro, ya sea por el pelo verde, un cuerpo escultural, ropa fina o hasta siendo infieles digo… si usted ya no voltea a ver a su pareja, si no la reconoce luego no se sorprenda. Le pasó a una amiga, su marido se quitó el bigote y ella ni cuenta, en la oficina la secre le dijo -¿Dónde quedó ese bigotito? Y bueno usted se imaginará el desenlace…

Pero le contaba de estos complejos enoturísticos. El otro que, también conozco, y que nos queda más cerca es Vinícola Parvada, en Parras, Coahuila, a ocho horas de aquí, con una arquitectura moderna y campirana, impresionante, trata de escenificar un nido de pájaros y así es, precisamente, como se llama su restaurante. El complejo cuenta con hotel, residencias que ya van en la tercera etapa, salón para eventos, vínícola, lago artificial, casa club y además una frescas nogaleras. Con decirle que ya están apartados, todos los fines de semana de este año y el próximo, para bodas.

Hay otros en Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, pero quiero contarle del nuestro, el que está sucediendo aquí y queda en el kilómetro 62 rumbo a Cd. Juárez. Son 28 hectáreas de parras, de cuatro años, ya en producción, y están a punto de iniciar la venta de lotes para residencias, habrá salón de eventos, capilla para bodas, casa club, caballerizas y quién sabe qué amenidades más. La cosa es que en poco tiempo tendremos un complejo residencial y enoturístico de primera donde seguramente al comprar su residencia ahí le tocará una parte anual de los vinos que se produzcan.

Me consuela que Chihuahua tenga estos inversionistas que les gusta estar a la vanguardia y que muevan su dinero, hagan su magia y tengamos estos espacios. Felicidades.

Búsqueme en Face como Vínícola Diez González y le invito un vinito de los que elaboramos en mi familia.

Miembro Aechi