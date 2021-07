Maru Campos rompe el techo de cristal en Chihuahua

Hemos escuchado en muchas ocasiones la famosa frase “Romper el techo de cristal”, que se acuñó allá por el año 1978 por Marilyn Loden en relación con las dificultades invisibles a las que nos tenemos que enfrentar en nuestro entorno social, por el solo hecho de ser mujeres.

Y es que a pesar de las actuales legislaciones en materia de igualdad de género, las mujeres nos enfrentamos a un muro invisible que se da por un tema cultural, donde a las mujeres nos cuesta el doble obtener espacios públicos.

Es por eso, que el triunfo contundente de Maru Campos ha sido esperanzador, una bocanada de aire fresco en todo el país, ya que al consolidarse el triunfo de Maru como la primera gobernadora del estado de Chihuahua, nos coloca a todas las mujeres de este país e incluso más allá de nuestras fronteras, ante la real posibilidad de concretar historias exitosas dentro del ámbito político, donde a pesar de tanta lucha y esfuerzos, seguimos enfrentándonos día a día con limitaciones que se dan a partir del género.

“El techo de cristal” es un término empleado desde finales de los años setenta, y describe a la perfección lo que día a día vivimos y a la barrera invisible que nos enfrentamos las mujeres; es esta barrera la que nos impide consolidar proyectos, cristalizar sueños, lograr objetivos, tener un sueldo igual al de un hombre por una misma actividad laboral.

Una de las soluciones es un cambio profundo y estructural, seguir cambiando paradigmas, pero sobre todo no darnos por vencidas, por que con casos exitosos como el de Chihuahua se abre un mundo de posibilidades, la capacidad y la inteligencia se colocan en el lugar que corresponde, dejando de lado estigmas de género.





La lucha es permanente es luchar contra los miedos, prejuicios, discriminación, actitudes machistas, valores entendidos y reglas no escritas. Definitivamente los roles continúan siendo asignados en razón de género, es por ello que la lucha es constante, la demostración de capacidad siempre debe colocarse a la vista y por delante de todos los conceptos antes descritos, y más como cuando hay casos tan notables de éxitos como ha sido el de Maru Campos, que siendo alcaldesa siempre estuvo posicionada en los primeros lugares, ya sea de aceptación, transparencia, resultados, conocimiento, entre muchas otras excelentes mediciones que la colocaron como la mujer con más posibilidades de gobernar Chihuahua, no por el hecho de ser mujer, sino por los resultados de su trabajo al frente de Chihuahua capital. La consecuencia de la consolidación de este proyecto lleva de manera implícita la oportunidad que se abre para millones de mujeres, al demostrarse que las mujeres podemos romper ese techo invisible que muchos varones no pueden sentir, pero que entre mujeres lo palpamos y lo sentimos con toda claridad, las limitaciones son constantes, los techos de cristal están presentes en todos los sectores, no son exclusivos de un sector. ¡Sigamos rompiendo techos de cristal!

