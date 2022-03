Maru Campos y el reto de comunicar concordia

:ULTIMALETRA ES COMPOL:.

Por: Luis Rubén Maldonado Alvídrez

Se ha vuelto muy complicado, en las circunstancias actuales de nuestro país, comunicar valores como el consenso, armonía, unidad o concordia. El pasado 2 de marzo, la gobernadora del estado mexicano de Chihuahua, Maru Campos, ofreció una gran lección de política y comunicación en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2002-2027.

¿Cuáles son las circunstancias que definen la política y la comunicación de ésta actualmente?

Tenemos a la vista en diferentes países del mundo a líderes que basan su comunicación en la exageración, la burla al sistema y por jugar en los límites de la legalidad. Recién lo vimos con Donald Trump en los Estados Unidos y, si volteamos a América Latina, tenemos otros tantos ejemplos; igual que en Europa y Asia.

Este estilo de comunicación política busca dividir y señalar culpables; en la profundización del conflicto, encuentra su principal ganancia: los fanáticos que pelearán del lado de su líder a ciegas, sin importar sus errores y magnificando sus aciertos.

Como lo mencioné en mi artículo anterior, la teoría de la representación política explotó y la gente ha dejado de confíar en un grupo político para hacerlo en un representante único.

En el entendido de lo anterior, si tenemos gobernantes que dicen ser los únicos representantes del pueblo y su ganancia está en la división, ¿no se puede usar esa necesidad de representación al revés?

Es decir, para unir, no para dividir. Para trabajar como un mismo equipo y no para polarizar en dos bandos. No todos los integrantes de la sociedad mexicana buscan lo mismo en un líder o representante único de sus causas muy personales. Hay quienes más allá del conflicto buscan en sus líderes empatía, moderación y capacidad para unificar voluntades.

En Chihuahua, la mayoría de la sociedad clama por dejar atrás los años de conflictos permanentes; hoy exige trabajo, resultados y concordia. La gobernadora Maru Campos ha comunicado con éxito la presentación del Plan Estatal de Desarrollo con acciones concretas, claras y posibles. Además, ha logrado demostrar que existe voluntad para trabajar de la mano de todos los chihuahuenses, al darle participación a quien fuera su rival más fuerte en la contienda electoral del año pasado, hoy en su segunda etapa como máximo representante del gobierno federal.

Lograr acuerdos para trabajar en conjunto por todos es difícil, comunicarlo es más, puesto que siempre es más atractivo el conflicto.

Chihuahua es testigo de una concordia inimaginable hace un año; con oficio político, compromiso social y una comunicación clara, Maru Campos asume el gran reto de comunicar la concordia.

Aplausos para quienes saben dejar atrás las disputas electorales y ponen la mira en nuestra casa común: Chihuahua.

lrmaldonado@uach.mx

Consultor en comunicación política y coordinador de comunicación de la UACH.