--Maru consolida apoyos y teje alianzas

--Alianza con el COM será un parteaguas

VISITA.- La gobernadora Maru Campos es una estratega política de primer nivel, bien consciente de cómo mantener la lealtad y la cohesión entre sus aliados, prueba de ello fue que su reciente visita a la Sierra Tarahumara —particularmente a Balleza— no fue sólo una gira de trabajo, sino una señal clara del respaldo político hacia figuras claves, como el coordinador de los diputados del PRI, Arturo Medina Aguirre.

ANUNCIOS.- Campos Galván hizo importantes anuncios de inversión en salud, infraestructura y programas de apoyo alimentario, una inyección de recursos que no sólo beneficia a la región, sino que también fortalece la relación política con sus aliados estratégicos.

UNIDAD.- Este espaldarazo a Medina Aguirre tiene implicaciones que van más allá de la simple cortesía política, toda vez que la gobernadora sabe bien que en la arena legislativa necesita de figuras que mantengan la unidad en su favor, especialmente en momentos críticos de votación en el Congreso local, donde los priistas han sido un respaldo importante para su administración. Medina Aguirre, que ha sido un pilar de firmeza dentro del PRI local, ahora puede regresar a su distrito con resultados tangibles para sus representados, algo que sin duda consolida su influencia y apoyo en la región.





***





CRÍTICA.- La situación en el sector agropecuario chihuahuense es crítica y no es una novedad para nadie, la prolongada sequía ha dejado al campo en una situación de emergencia que requiere de apoyos inmediatos y suficientes. Los productores, que ya de por sí enfrentan dificultades año tras año, ahora se encuentran al borde del colapso, si no se toman medidas urgentes podríamos estar ante una crisis social de dimensiones no vistas en los últimos 30 años.

ESFUERZOS.- Ante este panorama, los tres niveles de gobierno están obligados a sumar esfuerzos, no solo con buenas intenciones, sino con aportaciones económicas que realmente hagan la diferencia, apartado en el que Gobierno estatal ha dado el primer paso al anunciar un apoyo de mil millones de pesos. Sin embargo, el gobierno federal aún no ha definido una postura clara ni ha anunciado un plan concreto para sumarse a esta causa y por lo tanto la incertidumbre persiste, y los productores no pueden esperar indefinidamente mientras sus cultivos y ganado se pierden.

CUENTAS.- Pero, como siempre hay un pero, y en este caso surge en la figura de la diputada de Morena Leticia Ortega, quien en su afán de protagonismo ha puesto el foco en la transparencia de los recursos estatales, y aunque es cierto que la rendición de cuentas es fundamental, lo que se espera de los representantes públicos en un momento de emergencia como este no es sólo cuestionar, sino también actuar.

GESTIÓN.- Hasta ahora, Ortega no ha mostrado interés alguno en gestionar apoyos ante la Federación que beneficien directamente a los productores; en cambio, parece más ocupada en sacar provecho político de la situación.

OBSTÁCULOS.- Dicen que en lugar de ser parte de la solución, Ortega ha decidido convertirse en una piedra en el zapato para el Gobierno estatal. Pero no se trata de lanzar piedras, sino de construir puentes. En un contexto tan delicado, los agricultores no necesitan más obstáculos políticos ni disputas partidistas y lo que necesitan es el respaldo de todas las autoridades para enfrentar la crisis que amenaza su subsistencia y, con ella, la seguridad alimentaria de la región.





***





APOYO.- Desde que asumió nuevamente la alcaldía, Marco Bonilla no ha perdido tiempo en dar un golpe de autoridad en materia de apoyo al deporte. Una de sus primeras promesas fue la creación de un fondo tripartita que involucra al Gobierno Municipal, Estatal y la iniciativa privada para respaldar a los atletas chihuahuenses que tienen la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Todo parece indicar que este ambicioso proyecto está a punto de cristalizarse, un avance importante para el deporte local y nacional.

GIRA.- Como un paso en esta estrategia, Bonilla se encuentra hoy en la Ciudad de México, donde firmará, por primera vez, un convenio histórico con el Comité Olímpico Mexicano. Este acuerdo permitirá que los atletas chihuahuenses y sus entrenadores accedan a programas de capacitación y entrenamiento especializados por parte de expertos del más alto nivel, algo sin precedentes para la entidad. La formación y preparación de estos deportistas se verá notablemente fortalecida con el respaldo institucional, lo que podría marcar un antes y un después en el desarrollo del talento local.

BENEFICIOS.- Más allá de las buenas intenciones y anuncios protocolarios, dicen que este convenio incluye un beneficio tangible e inmediato, pues los atletas seleccionados por el Municipio de Chihuahua tendrán acceso a las instalaciones de alto rendimiento del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Esto les permitirá no solo entrenar en un entorno de clase mundial, sino también integrarse a un sistema de preparación que ha sido clave en la carrera de numerosos atletas olímpicos mexicanos.

DEPORTE.- Este proyecto, si se lleva a cabo con la seriedad y el compromiso prometidos, podría convertirse en un parteaguas para el deporte chihuahuense, proyectando a los atletas locales a un nuevo nivel de competitividad. Además, la participación de la iniciativa privada es una señal alentadora, ya que muestra una apertura a colaborar más allá de los límites gubernamentales y pone el desarrollo deportivo como una prioridad conjunta.