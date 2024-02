Maru responde a la crisis de salud: MediChihuahua vs megafarmacia del Bienestar

MediChihuahua ha experimentado una asombrosa inscripción de aproximadamente 14 mil personas en tan sólo un lapso de cinco días. En este breve periodo se han distribuido alrededor de mil identificaciones que otorgan acceso a los beneficios de dicho servicio.

Con acciones como esta, la gobernadora puso al descubierto la pobre gestión del IMSS-Bienestar y ni hablar sobre el Insabi, haciéndoles la tarea a quienes deberían encargarse. Al no unirse al IMSS-Bienestar, el estado demuestra una administración eficiente de recursos, asegurando el suministro de medicinas, fortaleciendo las unidades médicas, adquiriendo equipo necesario e incentivando a los médicos.

Concordamos con el secretario de salud Gil Baeza, quienes critican esta inversión histórica deberían estar orgullosos. Aquí se atiende al pueblo, porque la salud de los chihuahuenses no es negociable y no hay falsas promesas. Es motivo de alegría que un estado no afiliado logre garantizar la salud de los ciudadanos, reflejo de una correcta administración y estabilidad financiera.

Mientras el gobierno federal ignora los problemas de salud, Chihuahua atendió a más de 575,000 personas no derechohabientes en el ICHISAL, demostrando que MedicHihuahua no es solo una estrategia electoral, sino un proyecto prioritario y en acción.

Con clínicas móviles, se brindaron más de 123,000 servicios a 20,437 personas en 33 municipios, y se atendieron a más de 5,158 personas vulnerables en el Instituto Chihuahuense de Salud. En cuanto al abasto de medicamentos, el ICHISAL surtió 151,564 recetas, ¿cuántas ha surtido su mega farmacia?

Durante los años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la promesa de cubrir el abasto de medicamentos en México y ser un país como Dinamarca ha sido un mero espejismo o promesa vacía. A pesar de contar con instituciones de gran relevancia como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, la Sedena y la Semar, la realidad es que el desabasto persiste, pegando en la población más vulnerable.

Estas instituciones, supuestamente encargadas de velar por la salud de los mexicanos, fracasaron al no lograr surtir eficientemente más de 24 millones de recetas médicas, tan solo a un corte de 2021.

La tan cacareada "megafarmacia", impulsada por el propio López Obrador, se considera como una iniciativa ineficaz, surtiendo apenas el 0.9% de las recetas solicitadas, dejando a millones de ciudadanos desamparados.

El abandono al sector salud es innegable, reflejado en una caída histórica del gasto público en este ámbito vital. En el año 2023, el gasto en salud alcanzó su punto más bajo en más de una década, evidenciando el desinterés y la negligencia del gobierno actual hacia la salud de la población. Venden espejitos.

La ineficiencia de la llamada "megafarmacia" es indignante: en dos semanas, apenas atendió el 0.04% del desabasto generado por el IMSS, negando o dejando sin surtir un asombroso total de 3 millones 161 mil 092 recetas en el periodo de enero a agosto de 2023.

Esta discrepancia pone en entredicho la eficiencia y efectividad del nuevo sistema de distribución de medicamentos impulsado por el gobierno. Aunque se ha promocionado como una solución al desabasto de medicamentos en el país, los datos sugieren que la Megafarmacia del Bienestar está lejos de cumplir con las expectativas y de abordar adecuadamente las necesidades de la población.

Asegurar que ahora el ejército se encargará no solo de levantar infraestructuras como aeropuertos o trenes, sino también de distribuir medicamentos, parece más bien un intento descarado de ocultar su incompetencia detrás de información clasificada.

Sin embargo, esta ocurrencia no hace más que distraer a las instituciones de seguridad nacional de sus responsabilidades, lo cual además de tener un costo humano, refleja brutalmente la cruda realidad de la crisis de inseguridad de nuestro país.

La disparidad entre el IMSS Bienestar y MediChihuahua es un reflejo claro de la negligencia y la falta de compromiso del gobierno federal. Mientras el Estado de Chihuahua se ve obligado a asumir la responsabilidad de atender a quienes carecen de servicios médicos desde 2021, el IMSS Bienestar no solo demuestra su ineficiencia, sino que deja a millones de ciudadanos desprotegidos.

¿Dónde está la supuesta atención a la salud para todos? La realidad es que el sistema de seguridad social está colapsando.