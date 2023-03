Mas allá de Tesla

Por: Luis Carlos Ramírez

Al día de hoy, vemos cómo la noticia económica más relevante, que Nuevo León ha podido lograr un acuerdo con Tesla. Es, sin duda, un resultado de negociaciones exitosas entre el Gobernador de este estado y el magnate más rico del mundo.

Aun cuando el gobierno federal metió la mano y pretendió el ardid de ser el realizador de tan importante acuerdo, estamos todos conscientes que el Gobierno del Estado neoleonés es el auténtico gestor del enorme desarrollo industrial.

Es así, que revaloramos la trascendencia e importancia de hacer, dentro de las entidades federativas y los municipios, las tareas de promoción, soportadas por trabajos de infraestructura, tanto física, estructural y humana, que son siempre necesarias para que decisiones como las de esta disertación, es imprescindible sean desarrolladas y fortalecidas por los locales. Ante la ausencia de una estrategia, vocación y visión de desarrollo que no sean planes asistenciales por parte del gobierno federal, las regiones debemos seguir trabajando de manera independiente, con la cuádruple hélice integrada, viendo hacia un mismo objetivo y con las mismas intenciones.

Chihuahua, aun estando detrás de lo que ya ha sucedido, es un puntal industrial, líder nacional exportador, siendo la ciudad de Chihuahua, un lugar reconocido en muchos foros nacionales e internacionales como un ecosistema de enorme integración y facilidad de diálogo entre autoridades y jugadores privados.

Chihuahua tiene las habilidades de poder jugar y hacer más allá de Tesla.

Si, las decisiones más grandes no terminan en esta importante empresa, ahora hay que ver lo que sigue, los siguientes pasos, las otras opciones. Debemos abrir los ojos a los futuros no tocados, a las otras empresas que puedan competir, a los niveles de proveeduría alterna. ¿Qué tecnologías hay más allá?, ¿Qué energías alternas como nitrógeno líquido o hidrógeno serán las empleadas en la industria aeroespacial?, ¿Qué tipo de infraestructuras requerirán los nuevos vehículos, naves o sistemas de transporte? El mundo de la innovación y la tecnología no terminan en Tesla, a cómo está el día de hoy, ahí empieza.

Ahora hay que trabajar con los ingenieros y las instituciones educativas a desarrollar investigación y desarrollo, a trabajar más intensamente en procesos de innovación y de emprendimiento. Pero de manera imperante, debemos poner manos al asunto, Nuevo León trabajó a velocidad impresionante y ejecutó el plan. Nosotros debemos ser ahora también ágiles y decididos. Los técnicos y los capitales de riesgo, los empresarios, hemos de ser los jugadores que pongamos acción, que hagamos las pláticas de café una realidad, y hagamos los pensamientos cortos para que las acciones les sigan de manera inmediata.

Tenemos oportunidades de oro, pero si no somos capaces de realizar las ideas, seguiremos viendo pasar los trenes de otras entidades y sintiendo que no ganaron, que ¡chin!, ya mero lo traíamos nosotros.

Lo primero es creernos todo de lo que somos capaces, y pongamos manos a la obra, y trabajemos juntos, dejemos las bases para seguir funcionando a través de los gobiernos unidos, como un objetivo común, sin colores que no sean el morado y amarillo que distinguen a los equipos chihuahuenses, a los Dorados de Chihuahua, a los Centauros o como queramos denominarlos, con idea de sociedad responsable y dueña de su futuro, ¡con un Chihuahua Futura de todos!

Maestro en Administración de Negocios. Expresidente de Index Chihuahua