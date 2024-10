--Más pensiones, ¿con qué recursos?

--Reforma judicial en modo de espera…

MITAD.- Hoy inicia en el país, el registro para todas las mujeres de 63 y 64 años, así como aquellas de municipios indígenas que tienen de 60 a 64 años de edad para que a partir de 2025 reciban la mitad, es decir, 3 mil pesos de las pensiones otorgadas a adultos y adultas mayores de 65 y más.

TRIPLE.- Por lo anterior, el presupuesto de pensiones del Bienestar se triplicará, ya que según estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad integrar a este grupo etario costará 22.1 mil millones de pesos, el próximo año.

¿ORIGEN?- Para llegar a una cobertura de pagarlo a todas las mujeres a partir de los 60 años en el territorio nacional, lo cual avanzará gradualmente, representará una partida presupuestal de 69.5 mil millones de pesos en 2030 que la presidenta Claudia Sheinbaum no ha detallado de dónde saldrá.

VULNERABLES.- Desde su campaña, la doctora Sheinbaum anunció la ampliación de esas pensiones del Bienestar, una vez que pasaron las elecciones y ganó, precisó que serían para mujeres por considerarlas en mayor vulnerabilidad respecto de los hombres a partir de los 60 años.

BENEFICIOS.- Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 y las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) 2025-2030, al final del sexenio 3.3 millones de ciudadanas se beneficiarán con esos pagos, lo cual ningún especialista pone en duda.

BRECHAS.- Tampoco se cuestiona el propósito de subsanar la brecha de pobreza ya que hacia la vejez, las condiciones laborales en que esas mujeres se jubilarán –si es que están en un esquema nominal— no serán iguales a las de los hombres por la diferencia salarial de género y muchas de ellas están dedicadas al cuidado de la familia y terceros sin remuneración.

RUTA.- Así que la justicia social no sólo se entiende, sino es imperativo resolver, sólo que para ello debe trazarse una clara ruta de recursos, si se va a apostar a una profunda reforma fiscal, qué se recortará para incrementar en éste y otros rubros necesarios.

BURBUJA.- Los especialistas financieros destacan que las condiciones de ingreso deben mejorar para todos, patrones y empleados para no depender de becas y pensiones, de lo contrario aparte de ejercer más presión a la inflación, se formará una preocupante burbuja presupuestaria, pues ya en el sexenio que recién terminó dejó poco de donde más quitar recursos.





***





AMPAROS.- Otro capítulo que concentrará la atención esta semana será el de la reforma judicial, si bien ya aprobada en el Congreso de la Unión, le ponen un ligero freno con el análisis de una serie de amparos, el más reciente tramitado por Movimiento Ciudadano, otros de Acción Nacional y de colegios de abogados.

CONGRESOS.- Al dar entrada a la revisión de esos recursos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estableció que los Congresos de los Estados no podrán hacer ajustes para implementarla en sus entidades hasta que no se determine si los amparos proceden o no.

LOCAL.- Ese factor de hecho, detuvo desde un principio la votación de la reforma judicial en el Pleno del Congreso de Chihuahua, pues se determinó que no se evaluaría hasta que se definiera la situación jurídica, lo cual con la resolución de la SCJN le daría la razón a los diputados locales de PAN, PRI y MC que la pusieron en espera.

AMAGO.- No obstante, ya se ve desde la Cámara de Diputados y el Senado que no planean aguardar al fallo de la Suprema Corte, ya muchos legisladores de Morena, PT y PVEM están llamando a hacer jucios políticos a los magistrados.





***





MES.- En cuanto a la seguridad o la ausencia de ésta en esa complicada área ejidal del norte del municipio de Chihuahua, ya cumplió un mes de la desaparición de la comisaria ejidal de Nuevo Delicias y su esposo, quien se encargaba de dotar de suministros en los campamentos y no precisamente para resguardar a migrantes.

RASTREOS.- Desde el 1º de septiembre a la fecha se han realizado rastreos y sobrevuelos en el área para tratar de localizar a Rosa Lisbeth Montañez y Uriel Jacobo Trejo, en operativos a cargo de la Fiscalía del Estado como la Comisión Estatal de Búsqueda sin dar con su paradero.

IRRUPCIÓN.- Lo último que se supo es que ese día en la noche, unos hombres con uniformes tácticos irrumpieron en la vivienda de la pareja y se los llevaron a la fuerza en unas camionetas, lo cual atestiguaron sus hijos quienes dieron aviso a las autoridades.

PRECEDENTE.- Dos días antes, lo mismo ocurrió a otro habitante de ese ejido y se emitió la pesquisa de Anastacio Castillo Hernández; tampoco ha sido localizado. A la fecha, la Fiscalía no ha señalado si estos casos tienen alguna relación con el hallazgo de seis cadáveres en un campamento en la sierra de Majalca que se suscitó en días previos a las desapariciones.