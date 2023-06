Más que un objetivo, es nuestro deber

#UnRetoMas

Por: Jesús Valenciano

A este punto pudiera parecer repetitivo, pero la realidad es que sigo siendo fiel creyente de que el crecimiento de una ciudad, y por ende la mejora en la calidad de vida de todos sus habitantes y familias, tiene que ver en gran medida con las oportunidades que logremos no sólo identificar sino más bien abordar -adecuadamente-.

Para cualquier gobernante, sobre todo a nivel local/municipal, dicho espectro de oportunidades van desde las responsabilidades básicas que la ley establece que debemos atender como administración, entre las que se encuentran servicios como pavimentación, alumbrado público y seguridad; hasta temas que muchos catalogan como “complementarios” que, si bien nos competen como gobierno, muchas veces por no tener alta rentabilidad política, es decir que no generan un impacto inmediato y su beneficio es además de intangible a largo plazo, muchos mandatarios no les dan la relevancia que realmente debiera dárseles. Tal es el caso del incentivo hacia el crecimiento económico.

Sabiendo esto, desde un inicio me comprometí no sólo a cumplir con las tareas “básicas” que me competen como presidente municipal, sino también con cubrir otras áreas que realmente ayuden a que los delicienses vivan mejor, siendo el desarrollo económico uno de los temas que más pueden impactar en ello, entre muchas estrategias que ya hemos echado a andar en lo que va de esta administración, hoy ponemos nuevamente especial atención a la oferta laboral mediante las ferias de empleo.

La primera Feria de Empleo registrada en la historia se originó en Pittsburgh, Estados Unidos, a mediados del siglo XX. Organizada por la Universidad de Pittsburgh y el Servicio de Empleo del Estado de Pensilvania, esta actividad buscaba reunir empleadores y buscadores de empleo en un solo lugar, proporcionando una plataforma para que las empresas ofrecieran oportunidades laborales y los solicitantes de empleo pudieran presentar sus habilidades y experiencias.

Desde entonces, esta estrategia se ha convertido en un evento común en todo el mundo, organizada por instituciones educativas, gobiernos locales, agencias de empleo o asociaciones empresariales. Estas ferias se han vuelto vitales para contribuir al desarrollo económico.

Hoy en día, los gobiernos locales debemos comprometernos a organizar ferias de empleo en nuestras ciudades como un estímulo del empleo local, reducir las tasas de desempleo en el área, promover el talento local y las empresas del municipio y contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible, no sólo de la ciudad en la que se lleve a cabo, sino también de toda la región.

Como lo mencioné desde un inicio, en el caso de Delicias, mi compromiso y el de mi administración van más allá de cubrir las funciones básicas de un gobierno municipal y ejemplo claro de esto es la Feria del Empleo 2023, organizada por el gobierno municipal en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dicho evento se llevará a cabo próximo martes 27 de junio a las 9 de la mañana en el Gimnasio Municipal, donde se encontrarán oportunidades de trabajo desde niveles operativos hasta gerenciales, con más de mil empleos a ofertar de empresas como Vichisa, HEINEKEN, Químicos del Norte, ALCODESA y Electrocomponentes.

Aunado a esto, presidencia se ha comprometido a poner un stand donde se ofertarán vacantes de empresas que no puedan estar presentes.





La prosperidad económica de una ciudad y su región no es sólo un objetivo, sino un deber de las administraciones para asegurar un futuro próspero y equitativo.