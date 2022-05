Por: Amín Anchondo

En ocasiones anteriores había expresado mi preocupación por la situación de los periodistas con los ataques que estaban viviendo desde la tribuna presidencial. Es claramente un momento muy difícil para el periodismo porque la persona responsable de mantener un Estado de derecho en este país se ha convertido en uno de los atacantes. Esto ocasiona el efecto de los cristales rotos, porque entonces pareciera que no hay ley y el que debería poner el ejemplo no lo está haciendo.

Ahí es cuando se voltea a buscar una esperanza en la oposición para poder revertir este tipo de hechos y castigar con el voto a quien no está actuando de forma correcta. Pero tenemos una triste sorpresa al ver a la oposición que encarna la alianza Va por México, donde están agrupados el PRI, PAN y PRD. Con lo anterior me refiero a los audios que fueron expuestos la semana pasada donde se escuchaba a uno de los líderes de la alianza y presidente del PRI, Alejandro Moreno, comentar en una conversación que: “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”. Esto es un comentario sumamente desafortunado, porque si esa era la esperanza, pues en realidad no lo es. Es una triste realidad escuchar el pensar de los líderes políticos que tenemos actualmente. No hay para dónde voltear.

El tema es que muchos políticos aplican ese tipo de estrategias para tener un control mediático, pero no lo dicen con descaro como lo hizo “Alito” Moreno. Se condiciona la contratación de publicidad oficial a costa de la línea editorial y pues obviamente esto para controlar la opinión pública. Esto se debe en gran medida a los cambios en el modelo de negocio de los medios de comunicación tradicionales, porque cada vez es más difícil vender publicidad a empresas y sólo se quedan con los gobiernos como clientes. Esto hace que los gobernantes tengan la sartén por el mango y la posibilidad de “matar de hambre” al medio de comunicación que les generen molestias.

Cambiar esto es sumamente difícil porque la tecnología llegó y las empresas transnacionales (Google, Facebook, etc.) son las que están acaparando la publicidad que antes se utilizaba para radio, periódicos, televisión, etc. Lo peor es que la asignación de publicidad oficial por parte de los gobiernos no tiene reglas y eso lo convierte en algo totalmente discrecional. Ante esto se han hecho varios intentos por generar leyes que pongan las reglas del juego muy claras, pero no se han aprobado porque no le conviene a las personas que están gobernando y hacen que los mismos medios no apoyen la iniciativa, dándose un claro balazo en el pie. Esto se convierte en un círculo vicioso donde los únicos afectados somos la ciudadanía.

Yo no sé en qué momento nos vamos a dar cuenta como sociedad de que las acciones que estamos haciendo actualmente no son sustentables y esto ha derivado en la crisis social que enfrentamos. El derecho a informarnos está claramente afectado por las formas políticas que seguimos aplaudiendo por quedar bien. No permitamos que nos maten de hambre nuestra propia opinión y criterio.