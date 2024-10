Maternidad subrogada en México - Parte 1

Por: Gilberto Mendoza García (*)

Colaboración

Hoy queremos comentar y analizar en dos o tres colaboraciones, este tema tan controversial, que derivaba de la maternidad subrogada o de la renta de vientres maternos, con la finalidad que un sector de la población, ya sean matrimonios del mismo sexo o matrimonios heterosexuales, accedan a técnicas de reproducción asistida y puedan ser padres. Iniciaremos platicando con un tema que se suscitó en las oficinas del Registro Civil de Yucatán, donde se negaron a inscribir al hijo de dos hombres unidos en matrimonio, que se convirtieron en padres a través de la fecundación in vitro y con el auxilio de una mujer, que facilitó el vientre (rentó), para gestar al cigoto derivado de la fertilización del gameto de la propia mujer gestante y el gameto de uno de ellos.

Cabe destacar que el recién nacido sí tenía vinculación biológica con uno de los dos solicitantes (papas del mismo sexo); sin embargo, del otro no por lo que el Registro Civil de Yucatán argumentó que su legislación civil no preveía dicha posibilidad, y el derecho al nombre era una consecuencia del parentesco por consanguinidad, es decir, de la relación genética derivada entre el infante y sus progenitores. La pareja de padres promovió amparo indirecto, en donde solicitaron al Juez Federal la inaplicación de preceptos discriminatorios de ese Código Familiar. Derivado de lo anterior, se resolvió bajo los siguientes criterios: El Juez Quinto de Distrito del Decimocuarto Circuito estableció que el criterio de consanguinidad no es el único a partir del cual puede establecerse la filiación y que el derecho a fundar una familia no puede restringirse por condiciones de preferencia sexual, ya en el amparo en revisión se estableció que la procreación y crianza de los niños y niñas forma parte de la vida familiar de las parejas y tienen derecho a usar los medios derivados de los avances científicos para procrear.

La Primera Sala de la SCJN, ejerció su facultad de atracción para conocer sobre este asunto y consideró que la problemática a resolver consistía en determinar si procede el registrar, ante el Registro Civil del Estado de Yucatán, el nacimiento del infante como hijo de los quejosos. Finalmente, el 21 de noviembre de 2018, la SCJN resolvió: El Reconocimiento al derecho que tienen dos hombres unidos en matrimonio a convertirse en padres a través de la Fecundación In Vitro con la participación de una mujer gestante subrogada (renta de vientre), para lograr su proyecto de vida y convertirse en padres de un hijo que en los hechos tiene vinculación biológica al menos con uno de los dos solicitantes. En esta resolución se ordenó que el infante fuera registrado como hijo de la pareja, fundamentando en el derecho del niño a tener una identidad, así como el derecho de los padres a una vida privada y a procrear mediante el acceso a los beneficios de la ciencia, bajo los principios de igualdad y no discriminación, en este caso mediante la aplicación de las Técnicas de Reproducción Asistida, como fueron la Fecundación In Vitro, inseminación artificial y la gestación subrogada.

Se estableció que la gestante, al gestar para otros, queda protegida bajo el principio del “libre desarrollo de la personalidad”.

Se Reconoció la “voluntad procreacional” (intención o no, de asumir consecuencias jurídicas cuando nuestro material genético es utilizado), señalando que es evidente que para la pareja solicitante existe una voluntad expresa y firme de ser padres, en tanto que respecto de la mujer que presta su vientre, queda en evidencia que ella no tiene la voluntad de ser madre, sino de contribuir a que otros lo sean, facilitando precisamente su vientre y su capacidad para gestar.

* Licenciado en Derecho por la UACh y estudiante de la Especialidad en Derecho Sanitario por la UNAM.