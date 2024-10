Maternidad subrogada en México - Parte 2

Por: Gilberto Mendoza García (*)

Colaboración

Continuando con el tema, hablaremos sobre las diversas teorías al respecto: Teoría de la intención.- Voluntad o intención de procrear o no, determinante para la atribución o no, de la filiación, de la paternidad o maternidad. Sólo cuatro entidades de la República Mexicana se han adherido a esta teoría: Coahuila, la Ciudad de México, Tabasco, San Luis Potosí y Sinaloa, donde existen disposiciones normativas que establecen que la donación de células germinales no genera parentesco entre el donante y el ser humano resultante de la utilización de dicha donación, aunque no hablan específicamente del embrión sino de las células germinales. Teoría de la filiación genética.- El elemento determinante es el engarzamiento biológico. Con excepción de las entidades de la república arriba señaladas, el resto de la Legislación Civil Mexicana parece inclinarse por la teoría de la filiación genética, debido a la falta de actualización. Encuentra su fundamento en:

a).- Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989).- En sus artículos 7 y 8 establecen los derechos de niñas y niños a tener un nombre, una nacionalidad y a preservar su identidad.

b).- Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 1969).- En sus artículos 1 y 18 señala que se respetaran los derechos y libertades de todas las personas sin discriminación y hace referencia al Derecho de toda persona de tener un nombre propio y apellidos.

c).- Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.- En sus artículos 1, 2, 3, 5, 6, 10 y 11, establece un marco universal de principios y procedimientos, promueve la dignidad humana y los Derechos Humanos, a la par de señalar la importancia de la investigación científica, respetando la autonomía y responsabilidad individual de las personas, su consentimiento libre e informado, el derecho a su privacidad y confidencialidad, y el respeto a la igualdad, justicia y equidad de todas las personas, sin discriminación alguna. Asimismo, señala que la identidad de una persona comprende dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales.

d).- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966).- Establece en sus artículos 2 y 24 la obligación del Estado de respetar y garantizar a todos los individuos, los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Y el derecho de todo niño a tener acceso sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección tanto por parte de su familia, como de la sociedad y del Estado.

e).- La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (23-mayo-1969).- Establece en sus artículos 26 y 27 el "Pacta sunt servanda", que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe y la imposibilidad de invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

f).- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- En sus artículos 1 y 4 nuestra Carta Magna prohíbe la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.





* Licenciado en Derecho por la UACh y estudiante de la Especialidad en Derecho Sanitario por la UNAM.