Mayo tiene muchas conmemoraciones 

Me parece que nos conviene saber por qué se han establecido los días diferentes en el mes de mayo. En mayo hay estos días: Día del Trabajo, Día de la Madre, Día del Maestro, Día del Estudiante.

El Día del Trabajo era un día internacional. Había nacido en Chicago en 1886. Las familias habían vivido de la siembra, pero apareció la producción en masa. Nacieron las fábricas. Se inició el trabajo en las empresas. No había una ley sobre el trabajo. Fácilmente se explotaba a los obreros. Por eso la Iglesia entró a tratar el problema del trabajo. Pío X estableció a S. José como patrono de los trabajadores. Pío IX nombró a S. José como patrono de la Iglesia. El papa León XIII escribió una encíclica en el año 1998, llamada “Rerum novarum” (NR), habló de la situación de los obreros. En 1931, Pío IX escribió el documento “Quadragesimo anno” a los 40 años de la RC y actualizó la restauración del orden social. El papa Pío XII, en 1955, estableció el Día de S. José obrero. Lo fijó el día en primero de mayo. Juan Pablo II escribió, en 1991, el documento “Centesimus annus” a los 100 años del RC, habló de nuevas teorías sobre el trabajo; y en “Laborem exercens” precisó el trabajo de los obreros. Siempre hay que revisar las leyes del trabajo, por eso la Iglesia celebra el Día el Trabajo el 1 de mayo. Muchos hay que no tienen trabajo. Los que tenemos un trabajo, hay que cuidarlo, hay que ejercerlo con profesionalismo. Con nuestro trabajo hemos construido al Estado.

El día 10 de mayo era el Día de las Madres. La madre llevó a su hijo nueve meses. Lo amamantó. Lo cuido. Se ha desvelado por su hijo. Todo por amor. Por eso nace el agradecimiento a la madre. El 10 de mayo de 2022, la misa de Catedral estaba llena de sillas de ruedas. Las abuelitas iban a dar gracias por haber sido madres. Los cementerios estaban llenos por el recuerdo de las madres. Una flor es el regalo más pobre, pero muy valioso.

Día del Maestro. Yo era un niño de una familia muy pobre. Por mi maestro de sexto puede estrenar un uniforme y una sudadera, porque éramos el equipo de beisbol de la escuela. Desde entonces yo dije: Cuando sea grande quiero ser maestro para ayudar a los niños pobres. Un maestro aprecia más a sus alumnos que a los propios hijos.

Día del Estudiante. Este día se empezó a celebrar en la UNAM. Era una decisión política. Los estudiantes querían tener derecho en la universidad para que no tomaran medidas con los estudiantes. Los estudiantes agradecíamos la preocupación de los maestros. Muchos estudiantes no eran estudiantes. Hablo de los llamados estudiantes pero viven tomando casetas, incautando autobuses, robando camiones cargados con artículos de venta. Esos llamados estudiantes eran todo menos estudiantes. En una región del CNTE los maestros apoyaban a tales estudiantes. Es que no eran maestros, habían vivido siendo rateros. De una Normal de Chihuahua, el director de Educación de la autoridad me dijo: - Cuando no hay problemas, quiere decir que en la Normal se estaba estudiando. Pero el magisterio en una profesión de servicio muy digna. He tenido muchos maestros en los estudios de mi vida, pero siempre recuerdo al Profr. Febronio Ernesto Chavarría. Mis exalumnos me siguen buscando para consulta a sus hijos o a sus nietos. Buscando es el pago. Los servía por amor.