Apenas digiriendo el resultado de la elección, esperamos con ansias que llegará el día 2 de junio de 2024, finalmente ya pasó.

Los mexicanos vimos con asombro que antes de que iniciara el periodo electoral, ya había iniciado la campaña, el presidente en su mañanera, presentó sus corcholatas, la verdad en mi caso el término atribuido a una persona, me causa repugnancia, me parece que se usa con desprecio y más, si a quien se dirige es a una mujer, pero ahí estaban, gastando el dinero de los mexicanos, en las precampañas, en espectaculares y bardas, en entrevistas pagadas y portadas de revista, las redes sociales inundadas. En resumen; mucho gasto, violación a las leyes electorales y un adelanto innecesario del proceso electoral.

Evidentemente, si desde palacio nacional inicia la campaña, acelera todo, todo el proceso, en todos los partidos y con todos los candidatos.

Salieron muchos al cuadrilátero, lo describo así, porque no me deja más que pensar en una batalla a puños, veíamos como había señalamientos de corrupción de un lado para otro, sin censura y cada vez con mayor rudeza.

De ahí salieron dos candidatas, mujeres, por primera vez en la historia tendríamos la primera mujer presidente de la república, después de 200 años de libertad, llega el momento de que las mujeres de este país pensemos que puede ser posible que una mujer gobierne México, una excelente noticia, se rompe el paradigma en un país que siempre se ha preguntado ¿ estamos listos para que nos gobierne una mujer?. Se llegó el día.

Un tercer candidato, muy lejos de la posibilidad de repuntar.

Pero… si hay un pero, ya pasó la elección, los números en este momento en revisión, pero con una mayoría que asusta y sobre todo aterra, si los números del PREP no se modifican, el gobierno de Morena, tendría el poder de casi todos los estados, sólo Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Durango, Aguascalientes y nuestro estado Chihuahua, serán gobernados por la oposición. También me parece aterrador que tengan la mayoría en las cámaras de diputados y senadores, la mayoría absoluta, esa que no da lugar, más que a los posicionamientos, pero no existe la posibilidad de cambiar las propuestas del partido gobernante.

Me aterran las declaraciones del presidente y de sus veinte propuestas de modificaciones que mandó al congreso el 5 de febrero, donde 18 son modificaciones a la constitución y dos a leyes secundarias.

Me aterra que desaparezca la división de poderes, que se vuelva un país de un poder absoluto, donde desaparezca el diálogo y las libertades, me aterra la violencia, la pobreza, la falta de medicamentos, la incertidumbre jurídica y la ausencia de estado de derecho.

Estamos viendo un panorama incierto, tal como lo ven los inversionistas, la caída de la bolsa y la depreciación del peso, son señales inequívocas.

No cabe duda, existe un nuevo modelo de gobierno en México, esperemos con esperanza ese modelo, dejemos que el terror no nos paralice.

¡PRIMERO ES LA PATRIA!

Doctora en Derecho Fiscal. Diputada federal

