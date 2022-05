Con la participación de Jesús Galindo Noriega

Recientemente AMLO causó reacciones al anunciar la contratación de médicos cubanos para ofrecer sus servicios en México, aunque no está claro el propósito real de esa invitación a los galenos de la isla caribeña, porque al despertar desconciertos y resistencias del ramo médico y en un segmento de la opinión pública, AMLO no responde con explicaciones, fiel a su costumbre responde con retos y reproches al gremio que corresponda, en este caso al médico.

Contratar personal extranjero de cualquier profesión no es malo en sí mismo, los mercados se complementan y se intercambian nuevos conocimientos de punta y buenas prácticas, siempre que el fin no sea competir por las plazas ni sustituir al personal doméstico, hablando de los médicos mexicanos.

El problema que despierta la invitación del presidente mexicano es la formación y la preparación incierta de los doctores cubanos al no verificar la calidad académica, sino realizar una contratación exprés sin pasar por todo el proceso regulatorio. Un médico de las mejores universidades de Medicina en EU, Canadá y Europa tiene que obtener las equivalencias en México, hacer servicio social, obtener la cédula profesional, requisitos que suelen demostrar las habilidades y conocimientos necesarios. ¿Quién va a seleccionar a los doctores a ser contratados en México? No fluye información de las condiciones del compromiso. Más bien parece una decisión de corte político entre los gobiernos mexicano y cubano. No es una decisión de libre mercado sustentada en un diagnóstico.

Pregunta, ¿por qué médicos cubanos? Si hay excelentes médicos en Europa, Canadá, y otras naciones. ¿Por qué no de Dinamarca, si la promesa de AMLO era equiparar el sistema de salud de México con aquel país? ¿Es por los costos del conocimiento especializado? La respuesta no está en el mito del sistema de salud cubano, Cuba nunca fue referencia del presidente mexicano en sus mañaneras como modelo a igualar en México.

Cuba presume que tiene cobertura universal de salud, sin embargo, la cobertura universal no necesariamente equivale a servicios de calidad, ya que los hospitales de la isla carecen de equipo esencial. También exponen que la mortalidad infantil es muy baja en Cuba, más baja que en EU. El médico Gilbert Berdine y los economistas Vincent Geloso, y Benjamin Powell encontraron que el gobierno cubano tuerce las estadísticas en salud para simular baja mortalidad infantil, al descubrir en su investigación que las muertes postnatales de algunos días se registran como prenatales, con ese detalle nada fino hacen bajar el registro de mortalidad infantil.

Cuba tiene una de las tasas de aborto más altas del mundo. Cuando en los ultrasonidos se detecta que los bebés en el vientre padecen anormalidades, las madres son obligadas a abortar sin consentimiento, ya que el nacimiento de bebés frágiles podría “aumentar la mortalidad en las estadísticas”, obviamente que obligar a las mujeres a abortar “bebés en riesgo” reduce en los libros la mortalidad infantil de la estadística. La discusión no se centra en la conveniencia del aborto, sino en la manipulación de las causas para favorecer la estadística.

Maestro en Economía