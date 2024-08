Médicos especialistas vs médicos especialistas certificados (Segunda parte)

BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS DE CHIHUAHUA A.C.





Por: Gilberto Mendoza García (*)

Colaboración

Continuando con el tema de la colaboración anterior, nos debemos preguntar: ¿Quién regula que los médicos especialistas que intervienen en un acto quirúrgico se encuentren debidamente certificados? pues en primera instancia, el hospital o clínica es encargado de “verificar” que las credenciales de los médicos especialistas se encuentren vigentes y la administración de estos hospitales o clínicas deben negarle la entrada a un quirófano a un médico especialista que no se encuentre certificado, o recertificado, según sea su caso. Los hospitales o clínicas que permitan que un médico realice un acto quirúrgico sin contar con la documentación necesaria, como la certificación de su especialidad, es responsable de los daños y perjuicios que se le pudiera ocasionar a un paciente por esta omisión.

La única autoridad responsable para poder verificar que en los hospitales o clínicas se encuentre realizando procedimientos quirúrgicos por médicos especialistas certificados es la COFEPRIS (autoridad federal), por medio de los convenios de colaboración que tienen con la COESPRIS (autoridad estatal), pero realmente estas verificaciones a los Hospitales y Clínicas son escasas, o ya cuando ocurrió alguna desgracia. La COESPRIS Debe realizar de manera firme y constante verificaciones en los establecimientos de salud para constatar que todo el equipo médico se encuentre debidamente certificado. Por su parte, el médico especialista certificado principal debe exigirle a su staff quirúrgico o al hospital o clínica, que sus médicos anestesiólogos, primeros ayudantes o cualquier médico especialistas que participe en el procedimiento quirúrgico también se encuentren certificados conforme a la Ley, ya que al no hacerlo, también se pone en riesgo la salud o vida del paciente, así como su prestigio médico.

No pretendemos profundizar en el tema, sino solamente, que el lector esté enterado sobre cómo puede verificar si su médico de confianza se encuentra certificado de conformidad con su especialidad; solo es necesario ingresar a la siguiente página de internet que pertenece al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, para que realices tus consultas y puedas decidir con que Médico Especialista Certificado acudes. La página es https://conacem.org.mx/

Si tu médico especialista no se encuentra certificado, ya será tu decisión si aceptas ser sometido a algún procedimiento quirúrgico, o en su caso buscas a un profesionista que sí cumpla con las reglas y protocolos de la Ley. Recuerda que la certificación es la que indica que el profesionista de la salud cuenta con la capacitad y la experiencia para atender a un paciente, con todos sus documentos en regla. En un lenguaje sencillo, un médico especialista que no se encuentre certificado no debe realizar procedimientos quirúrgicos aunque su especialidad se lo permita, ya que por Ley, está obligado a contar con una certificación adicional a su especialidad o subespecialidad que acredita su capacidad y experiencia para poder realizar procedimientos quirúrgicos, así lo dice la Ley General de Salud.

Como paciente, debes tomar en cuenta que la certificación no es exclusiva del médico especialista principal, sino también deben estarlo el equipo médico: el primer ayudante, anestesiólogo y todo aquel médico especialista que participe dentro del procedimiento quirúrgico. ¡Verifica que todos cuenten con su certificación vigente! Son temas amplios, si desea una consulta más apropiada sobre estos temas, contacte a su abogado de confianza.

Agosto de 2024

* Lic. en Derecho, Maestro en Impuestos, Doctorando en Derecho, Especialidad en Derecho Sanitario. Dudas o comentarios: gmendozag@icloud.com