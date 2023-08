Cuando me encuentro con “memes" que me dicen algo valioso —por ser manifestaciones de sabiduría popular, o simplemente por ser simpáticos— los guardo en el celular pues muchas veces me dan oportunidad de usarlos en mi labor de predicación, e incluso, para dar un consejo oportuno a algunas personas. Así pues aquí transcribo algunos de ellos con la seguridad de que a alguien les sirva para aclarar dudas vitales o simplemente para pasar un rato agradable.

Hay personas que están, pero no están, Y hay personas que ya no están, pero siguen estando… No sé si me explico.

Perder a quien no te valora…, no es perder.

Cuando no sé si quiero un abrazo, un café bien cargado, 6 shots de tequila o dormir 2 semanas seguidas.

¿Practica usted alguna actividad de riesgo? Sí, a veces opino a lo tarugo.

Lo que controla tu atención controla tu vida.

La distancia puede impedir un abrazo, un beso, pero nunca una transferencia bancaria.

Ya no estamos en edad para amores mediocres.

Ya estamos grandes para andar con gente que sólo tiene planes de fin de semana, pero no tienen plan de vida.

Dice un letrero en la parte trasera de un autobús: Los problemas son pasajeros.

¿La realidad duele? No. Entonces, ¿qué es lo que duele? Lo que duele son las expectativas y los juicios que añadimos a la realidad.

El llavero es un invento que permite perder todas las llaves al mismo tiempo.

Cuando me preguntan por mi pasado simplemente respondo: No sé, ya no vivo ahí.

Dios provee a cada pájaro con su alimento, pero no se lo echa en el nido.

Todas las mañanas tienen dos opciones: Volver a dormir y seguir soñando; o levantarte para ir por tus sueños.

Dios nunca nos pone una carga para romper nuestras espaldas, sino para que doblemos las rodillas. (Currie Ten Boom, quien fue una escritora, relojera y activista neerlandesa y cristiana, célebre por brindar refugio a los perseguidos por el régimen nazi durante el holocausto).

Si hay algo que debamos tener presente, es que hay personas a las que no debemos fallarles nunca.

En tu proceso de vida todo es valioso: Tus sueños, tus desilusiones, tus esfuerzos, tus caídas, tus progresos y tus errores.

No siempre se necesita un consejo. A veces todo lo que se necesita es una mano que nos sostenga, un oído que nos escuche y un corazón que nos entienda.

Feliz porque no tengo una imagen falsa que mantener, lo que ven es lo que hay. Algunos días soy fabuloso, otros, un completo desastre, pero siempre soy yo.

Lo único imposible es lo que no intentas.

Olvida el mal que te hicieron, pero no la lección que aprendiste.

Tengan miedo de ser médicos sin empatía; de nada sirve saber el libro entero si no te interesa la vida del enfermo.

Cuando una persona está realmente interesada en ti, te habla aunque esté ocupada.

Muchas veces no vivimos nuestros sueños, porque estamos viviendo nuestros miedos.

Al pensar sobre nuestra vida hemos de recordar que ninguna cantidad de culpa puede cambiar nuestro pasado, y ninguna cantidad de ansiedad podrá cambiar nuestro futuro.

Por ahora es todo. Saludos a todos desde aquí.