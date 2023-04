Menos balas para México

Eduardo Fernández Ponce

"Después de 13 años del fracaso de la Iniciativa Mérida, es hora

de un nuevo enfoque en materia de seguridad”.

Anthony Blinken – Secretario de Estado / EEUU





Sin duda en muchas partes del mundo el tráfico de armas ha formado parte de una historia de inmunidad y corrupción sin precedente alguno, más aún en la época actual. En África por ejemplo: un estudio de Small Arms Survey indica que el tráfico de armas conduce a asesinar a 45,000 personas al año, además de alimentar los conflictos regionales en el oeste de ese continente, Mali, Liberia, Guinea, Níger, Sierra Leona, entre otros. Los enfrentamientos armados arrojan cada año la pérdida de 18,000 millones de dólares a la economía africana. Interpol ha alertado los vínculos entre el tráfico de armas de fuego, la delincuencia organizada transnacional y el financiamiento del terrorismo en África, donde los resultados de la Operación Trigger VIII para combatirlo es insuficiente.

América Latina tampoco es ajena a ese desmesurado tráfico de armas, no sólo cuando los actuales países eran colonias españolas con tráfico de esclavos, sino en la historia contemporánea donde las dictaduras adquirían en Estados Unidos armas para combatir la guerrilla, como en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, etc. pero también la misma insurgencia tuvo la oportunidad de adquirir armas con los mismos fabricantes norteamericanos, es decir: “business are business”.

México no ha sido la excepción, desde el movimiento revolucionario se observó ese jugoso negocio de miles de armas hacia nuestro país, que incluso cuando el general Villa se sintió burlado por Samuel Rabel, aquel oportunista vendedor de armas, que “dio gato por liebre” mandó a su tropa a invadir Columbus.

Hoy en día el país experimenta la tasa de homicidios más alta registrada en toda su historia (promedio de 97 diarios), donde dos de cada tres homicidios son cometidos con armas de fuego; la mayoría de estos artefactos que son recuperadas son “Made in USA”, donde son adquiridas con laxos requisitos, lo que ha desfavorecido que ocho de las diez ciudades más violentas del planeta sean mexicanas.

Un doble enfoque revela dentro de EEUU la Segunda Enmienda constitucional de 1791, que reza y protege el derecho de una persona a poseer y portar armas en plena calle, como la confirma la Suprema Corte, contrario al debate sociopolítico que continúa entre la sociedad norteamericana. Si a ello agregamos el discurso constante de la Asociación Nacional del Rifle fundada en 1871; cuyo fin es la defensa del derecho a poseer armas tanto para la defensa personal, como para actividades recreativas. Lo más grave es que sea considerada en esa nación, como la organización más importante de “derechos humanos” con 6 millones de socios en su mayoría republicanos que forman comités de apoyo electoral.

Sin embargo para México donde han muerto en una década 240 mil víctimas de homicidio, con una presencia inexcusable del crimen organizado, pareciera no importar a los fabricantes de armas ante la débil participación de ambos gobiernos, para evitar tanto su venta en aquel país como su contrabando a México. Recientemente el canciller Ebrard presentó una segunda demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos que aún y cuando es una acción positiva se ve difícil que prospere. No queda otra, sino el papel decisivo que puedan jugar los gobiernos federal y locales, para que el combate al tráfico ilegal de armas y sus repercusiones sea exitoso. Desgraciadamente para esta frontera que es vital para nosotros en comercio, migración y seguridad tenemos a las policías más porosas del mundo.





