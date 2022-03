Mensaje de Odio

Por Mario Ramírez

La introducción en esta ocasión ni siquiera es necesaria, iré directo a la yugular desde el principio y hablando, a diferencia de siempre, en primera persona. Esta es una columna escrita desde el más profundo odio de mí ser, redactada con impotencia y desesperación. El tema de la liga y las autoridades debe hablarse y gritarse, pero de eso ya se están encargando los medios masivos de comunicación. Yo, por mi parte, quiero hablarle al responsable directo de lo ocurrido el sábado 5 de marzo en el Estadio La Corregidora en la ciudad de Querétaro en la tragedia más grande en la historia del futbol mexicano. Yo te hablaré a ti, enfermo mental.

Te odio a ti, delincuente disfrazado de aficionado. Te odio porque ni siquiera te importa el partido, llegas ebrio y drogado al estadio porque esa es tu verdadera pasión, pero tu casa es tan desagradable por la energía que tú mismo emanas que no soportas estar en ella y optas por ir a una cancha. No me importa si llega la antigua cantaleta de que tuviste una infancia difícil, yo hoy te juzgo por tus acciones en el presente y mis deseos hacia ti son tan oscuros que ni siquiera tengo el permiso de escribirlos en este espacio. Todos tenemos un montón de pretextos para justificar nuestras acciones y es cuestión de valentía el derrotarlos, pero debido a tu debilidad mental la cobardía es la ganadora en cada disputa. Te odio porque consideras una victoria el posar sonriente para una foto con tus tenis manchados de sangre después de patearle la cara a una persona inconsciente, pues tu vida es tan miserable que no has conseguido una sola victoria real en este mundo y nunca lo harás. Te odio porque me das asco, te odio porque has insultado a lo que más amo en el mundo, le escupiste a mi refugio, a mi santuario, a mi mejor amigo, al futbol. Te odio porque le has dado argumentos a la gente ignorante de decir que puro salvaje vive alrededor del balón, te odio porque has sembrado miedo y pánico en un lugar sagrado pero te odio aún más, simplemente porque sigues libre.

Me odio a mí mismo porque no puedo hacer nada más que escribir unas cuantas palabras en mi computadora, que ni siquiera son tan buenas como me hubiera gustado porque el coraje no me deja pensar bien y me odio a mí mismo porque este un mensaje de odio, que es lo que menos necesitamos en estos momentos, sin embargo me siento rebasado por la frustración. No puedo decir que estas palabras representan a la totalidad de los verdaderos aficionados al futbol, pero estoy seguro de que sí representan a todo hincha mexicano enojado.

No me importa si no se han reportado fallecidos, para mi tú eres un asesino porque eso es lo que intentaste hacer, de eso a que hayas fracasado en lograrlo (como en todo lo demás en tu vida) es otra cosa. Te odio porque eres una infección en todo sector, no sólo en el futbol y te odio porque eres una plaga en todo el país, no sólo en Querétaro.

Y a todas aquellas personas ajenas al futbol les digo, no se confundan, que una persona lleve puesta una playera de un equipo no significa que sea un aficionado y que una persona vaya al estadio no quiere decir que le guste un equipo. Como dijo Diego Armando Maradona después de una de sus múltiples polémicas: “La pelota no se mancha”, estos criminales no tienen nada que ver con el deporte. Y a ti, mi México, solo puedo decirte que te amo tanto, que en este momento a ti también te odio.

