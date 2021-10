Mensaje del pasado para AMLO | (El arte de gobernar de 312 AC)

En cómo gobernar, existen muchos expertos. Los partidos políticos y sus miembros, así como sus seguidores, siempre afirmarán que ellos lo harían mejor que los de antes. Ellos sí pueden y saben cómo. El problema es que cuando por fin les llega la oportunidad, ni saben, ni pueden y lo más importante, ni quieren. De los políticos que conocemos, ¿cuántos escogieron ese camino en un verdadero afán de servir a la gente, a la nación, o a la patria? Los seguidores de AMLO nos muestran un marcado interés en que la “revolución les haga justicia”, sólo a ellos, a sus familiares y amigos, así como con los que tienen que cumplir ciertos compromisos y favores.

En su libro “El Arte de Gobernar” (Los Reglamentos para un Rey), el ya conocido autor de “El Arte de la Guerra” Sun Tzu (312 AC), dice: “Alguien me preguntó cómo gobernar, y le respondí que promoviera a sus hombres más valiosos, antes que les correspondiera dicho ascenso. En el caso de hombres incompetentes habría que despedirlos sin contemplaciones. En el caso de hombres incorregibles y malvados, habrá que castigarlos sin pretender rehabilitarlos… en el caso de la gente promedio, habrá que enseñarles lo que es correcto, sin intentar forzarlos hacia el bien. Así, la distinción entre el bien y el mal será tan clara como entre el brazo izquierdo y el derecho...”

Respecto a actos de corrupción, Sun Tzu responde: “Si se encuentra a alguien utilizando sus talentos en contra del bien, condénenlo a muerte sin misericordia...”

En cuanto a ser político dice: “El que quiere quedar bien con todos, y no sabe dónde parar, será abrumado con todo tipo de propuestas y sugerencias perversas… pronto se encontrará con demasiadas cosas qué hacer… el mostrar favoritismos y sentimientos partidarios sin principios, es lo peor que un gobernante puede hacer”.

Respecto a la igualdad, Sun Tzu dice que habrá que establecer una diferencia entre los ricos y los pobres, logrando que los primeros se ocupen de los segundos, siendo esto la base de su afirmación: “La igualdad se basa en la inigualdad”.

Aun en un gobierno no democrático, “el gobernante es el barco y la ciudadanía es el agua. El agua mantiene el barco a flote, y es el agua la que lo puede hundir. Así que si un gobernante quiere sentirse seguro en su puesto, lo único que debe hacer es gobernar justamente y verdaderamente amar a su gente. Si en verdad pretende la gloria, debe tratar a su pueblo con respeto. Si desea la fama y el mérito, deberá promover al verdaderamente útil y contratar personal hábil. Y si sólo cumple con sus obligaciones más importantes y descuida otras, no progresará y será un mediocre”. (Esto también lo afirmaba Confucio).

Sun tzu también nos enseña que, “un buen gobernante enriquece a sus gobernados; un dictador enriquece a sus soldados, y un Estado que apenas sobrevive enriquece a sus colaboradores. Un Estado fallido solamente abastece sus arcas (reservas) mientras la gente se empobrece”. Así como generales y ejércitos estudian “El Arte de la Guerra”, todo político deberá no sólo leerlo, sino estudiar y seguir los preceptos vertidos en “El Arte de Gobernar”. Si no lo hace, sólo será “peor que los de antes”, como lo ha demostrado el actual presidente.

“Morning Consult” quien dice que AMLO es de los mandatarios mejor evaluados del mundo sólo le faltó consultar a los mexicanos; preguntarles a los pobres, a los niños con cáncer, a las mujeres desprotegidas, a los fallecidos por el Covid, a los que les fueron removidos los servicios médicos, etc., etc., etc. Como alguien dijo “estábamos mejor cuando estábamos peor”.