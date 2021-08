Por: José García Rivas

Me parece que cada uno de los mensajes del pontífice exige meditar su redacción para sacarle fruto. Parece un pensamiento sencillo, pero trae detrás una profunda teología. Lea cada mensaje y deduzca lo mejor para su vida espiritual.

Estos son los mensajes del Papa Francisco:

“Voy contra el populismo y el paternalismo político. - La tarea esencial de la Iglesia es rezar y educar a rezar. – Jesús no es un espíritu, sino una persona viva. – La pandemia nos enseñó que tenemos medios para frenar el cambio climático. – No se cansen de ser presencia orante y consoladora. – La identidad de los laicos es ser discípulos y misioneros. – No podemos ser buenos cristianos si no permanecemos en Jesús. – La única llamada en el Evangelio es seguir a Jesús por el camino del amor. – Una ayuda espiritual es una ayuda para la libertad. – Basta con enfrentamientos. – Un aplauso a las madres. – Sé una misionera, sé un misionero. – Rezar no es algo fácil, y por eso escapamos de la oración. – Cuando queremos rezar nos vienen a la mente muchas otras actividades que parecen importantes y urgentes. – El abuso de los menores es un homicidio psicológico. – Los hijos son la esperanza que hace renacer a un pueblo. – La confesión es para elevarse, y no para hundirse. – El Rosario es un arma poderosa contra el mal. – Ser cristianos no es sólo de palabra, son de obra – La oración no es una varita mágica, es un diálogo con el Señor. – Lean la Biblia para encontrar allí la fuerza de la vida. -

Contemplemos en la Trinidad el amor del que procedemos. – La Eucaristía es escuela de caridad y solidaridad. – La Eucaristía es el pan de los pecadores. – El sacerdote es un hombre que transmite la esperanza en los corazones. – La peor enfermedad es la falta de amor. – La ciencia es un gran recurso para construir la paz. – L’Osservatore es un vínculo con la Santa Sede. – No dejen a un enfermo solo, que todos reciban la unción de la cercanía. - ¡Ánimo¡ Da lo poco que tienes; si compartes Dios multiplicará. – Aprendamos a compartir con los ancianos, saldremos bendecidos por Dios. – Bendigo a quienes orientan la fe de las familias. – Pido que los juegos olímpicos de Tokio sean signo de esperanza. – Lleven la luz de Cristo a todas partes. – Jesús se revela como el pan, es decir lo esencial para la vida de cada día. – Dios se ha hecho hombre por ti, por mí, para entrar en nuestra vida. – Jóvenes: lleven el Evangelio con valor y con entusiasmo. – Imiten el ejemplo de Santa Clara para responder al llamado del Señor. – La vida cristiana es un encuentro con Jesús a través del cumplimiento de los 10 mandamientos. – Los consagrados deben ser alegres y tener Paz y sentido del humor. – No se puede ser cristiano sin rezar. – Haití, tras el terremoto, necesita más ayuda que nunca.